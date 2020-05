COVID-19: Les Laurentides comptent 59 nouveaux cas

Selon les données dévoilées par le CISSS des Laurentides ce mercredi 20 mai au soir, cette région abrite maintenant 2 421 personnes qui combattent la COVID-19, soit 59 nouveaux cas. De ce nombre, 165 personnes sont hospitalisées (+5) dont 28 aux soins intensifs (+1). Depuis le début de la pandémie, 1 029 cas se sont rétablis. Malheureusement, 103 décès (+8) sont liés au virus. Alors que le Québec comptait 44 775 cas ce mercredi 20 mai au soir, la région des Laurentides est la 5e région la plus touchée.

La MRC de Thérèse-de-Blainville figure toujours au sommet de ce sombre classement, avec 887 cas d'infection. Voici le nombre de cas confirmé par MRC dans la région des Laurentides, hier soir:

MRC de Thérèse-De Blainville: 887 cas (+14) ;

MRC de la Rivière-du-Nord: 530 cas (+19);

MRC de Deux-Montagnes: 414 cas (+10);

Ville de Mirabel : 226 cas (+9);

MRC des Laurentides: 134 cas (+2);

MRC des Pays-d'en-Haut: 163 cas (+2);

MRC d'Argenteuil: 50 cas (+1);

MRC d'Antoine-Labelle : 14 cas.

Pour consulter le nombre de cas répartis par municipalités (dernières données: 15 mai).

Situation dans les résidences pour aînés (en date du 18 mai)

Le CHSLD de Saint-Jérôme compte toujours un résident touché et sept décès, tandis que le Pavillon Philippe-Lapointe recense 10 résidents et 4 décès et celui de Lucien G. Rolland, enregistre trois résidents touchés et 10 décès.

La RPA Manoir Joie de Vivre compte 16 résidents touchés, 14 décès depuis le début et aucun nouveau cas. Le Manoir Ange-Marie compte 15 résidents atteints et deux décès. La Maison Wilfrid-Grignon atteint les 40 résidents (-1), huit décès (+1) et 12 employés infectés.