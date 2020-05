L’hôtel de ville de Rosemère de nouveau ouvert aux citoyens

Dans le cadre du déconfinement graduel de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dont Rosemère fait partie, annoncé par le gouvernement du Québec, la Ville rouvre ses bureaux administratifs de façon progressive et prudente à compter d'aujourd'hui.

La Ville suggère fortement aux citoyens de prendre rendez-vous, dans la mesure du possible, avant de se déplacer en personne et les invite à continuer de privilégier les échanges, les paiements et la transmission de documents par voie électronique ou par téléphone afin d’assurer une réouverture sécuritaire pour tous.

Dans le but de veiller à la santé et à la sécurité des employés et des citoyens tout en s’assurant de respecter les directives gouvernementales, la municipalité a mis en place plusieurs mesures sanitaires et de distanciation pour éviter les risques associés à la propagation du virus.

Ainsi, les aires communes et les espaces de travail ont été réaménagés dans les édifices municipaux afin de respecter la consigne du 2 mètres entre les employés, mais aussi entre employés et citoyens.

Première phase

« Depuis le début de cette pandémie, nous poursuivons des objectifs clairs afin de maintenir les services essentiels et une programmation virtuelle aux citoyens tout en veillant au bien-être de nos employés, a soutenu le maire de Rosemère, Eric Westram. Au cours des derniers mois, l’ensemble de nos employés ont continué leur travail en mode télétravail afin d’offrir une diversité de services. Avec l’ouverture partielle de plusieurs secteurs d’activités, nous souhaitons, dans un premier temps, rouvrir les bureaux administratifs aux citoyens pour s’arrimer avec cette relance économique ».

Dans cette première phase, la réception, le comptoir de la cour municipale, des travaux publics et également celui des loisirs rouvriront le 25 mai. Pour le moment, la bibliothèque demeurera fermée aux citoyens.