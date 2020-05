Une maison d'aînés sera construite à Prévost

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost, Marguerite Blais, ainsi que la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Sylvie D’Amours, ont annoncé hier soir qu’une maison des aînés sera construite à Prévost, sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

Cette maison des aînés, qui mettra 48 places à la disposition des aînés de la région, sera située sur un terrain du prolongement de la rue Chopin, derrière l’École des Falaises. Ce site permettra d’offrir aux résidents un milieu de vie à dimension humaine, constitué de quatre unités climatisées de 12 places chacune, et comportant des chambres individuelles avec toilette et douche adaptée pour chaque résident. Plus proche d'un domicile que d'une maison pour aînés Ce nouveau type d’hébergement rappellerait davantage un domicile et favoriserait les contacts humains ainsi qu’un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. De plus, l’environnement des maisons des aînés devrait faciliter l’application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d’éclosion. « Notre gouvernement accélère la transformation des milieux d’hébergement pour les aînés et les personnes ayant des besoins spécifiques, a souligné Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost. Je suis fière qu’une maison des aînés voie le jour, ici dans ma circonscription, et que les aînés de Prévost puissent avoir accès à ce nouveau type d’hébergement. Ceci améliorera le quotidien des résidents, des proches ainsi que du personnel. » De son côté, Sylvie D’Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, a certifié : « Il s’agit d’un véritable gain pour notre région, qui résulte d’un engagement historique, à même de changer les choses de manière durable, en cohérence avec les besoins réels de la communauté. » Une donation de la Ville et quelques chiffres Le terrain sur lequel sera construite la maison des aînés est une donation de la Ville de Prévost. Pour accélérer la construction des maisons des aînés et alternatives, le gouvernement a annoncé qu’un montant additionnel de 309 millions de dollars du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 serait disponible dès cette année. Cette maison des aînés s’inscrit dans le cadre d’une démarche de transformation majeure des milieux d’hébergement et de soins de longue durée qui va nécessiter un investissement de plus de 2,6 milliards de dollars de la part du gouvernement du Québec. D’ici la fin de 2022, ce sont 2 600 nouvelles places qui seront construites en maisons des aînés ou en maisons alternatives. Par ailleurs, 2 500 places en centre d’hébergement et de soins de longue durée feront quant à elles l’objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.