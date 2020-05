Collège Lionel-Groulx: l'étudiante Kathleen Lupien obtient une bourse de 100 000 $

Nouvelle diplômée en Sciences, lettres et arts du Collège Lionel-Groulx, Kathleen Lupien a décroché l’une des bourses d’études Schulich de 100 000 $, ce qui lui permettra de poursuivre ses études en Génie physique, à la Polytechnique Montréal, dès l’automne 2020.

Assoiffée de nouvelles connaissances et d’apprentissages, Kathleen Lupien a été sélectionnée pour son parcours académique exceptionnel. La Blainvilloise fait maintenant partie d’un réseau estimé de chercheurs nationaux dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques dans l’une des plus grandes universités du Canada.

50 bourses supplémentaires

Compte tenu de la perturbation actuelle sans précédent, le besoin de soutien financier pour les étudiants s’avère beaucoup plus grand afin de leur permettre de poursuivre leurs études universitaires. Cette année, la Fondation Schulich a donc accordé 50 bourses supplémentaires, pour un total de 100.

« Nous sommes très fiers de constater que l’engagement de Kathleen dans ses études ait pu être récompensé de la sorte, mentionne Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège Lionel-Groulx. L’approche interdisciplinaire de Sciences, lettres et arts l’aura sans doute bien préparé à la complexité de notre monde changeant, en plus d’aiguiser sa pensée critique et sa créativité. Des aptitudes fort utiles en ces temps changeants. Nous lui souhaitons bonne chance dans la poursuite de ses études et projets de vie ».

Un Schulich Leader est un étudiant choisi par l’une des 20 universités participantes pour recevoir une bourse d’études de 100 000 $ ou de 80 000 $ afin de poursuivre un baccalauréat dans un programme s’intéressant aux domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques.

En plus de recevoir cette récompense financière considérable, il rejoint un réseau sélect et profite de plusieurs avantages permanents. Cette aide financière permettra ainsi à Kathleen Lupien de se concentrer sur ses études, ses projets de recherche et ses activités péri et parascolaires.

Depuis 2012, 370 étudiants canadiens ont reçu cette bourse d’études prestigieuse.