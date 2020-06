Cas de COVID-19: le McDonald's du boulevard Curé-Labelle à Blainville ferme temporairement

Aujourd'hui, un employé du 797 Bd Curé-Labelle à Blainville a informé avoir reçu un test positif à la COVID-19. Par mesure de prudence, McDonald’s du Canada a décidé de fermer immédiatement le restaurant pour que soient effectués un nettoyage et un assainissement en profondeur par des experts en nettoyage.



La direction a demandé à tous les équipiers qui auraient pu être en contact étroit avec l’employé de se placer en isolement volontaire jusqu’à ce que d'autres renseignements soient communiqués. L’employé a travaillé le 28 mai de 19 h à 23h15.



Les clients qui se seraient rendus au restaurant le 28 mai, sont invités à respecter les directives des experts de la santé publique.



La direction du restaurant continue à collaborer avec les autorités de santé publique pour soutenir ses employés et ses clients et fera une mise à jour à mesure que d'autres renseignements seront communiqués.