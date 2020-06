L’hôtel de ville de Blainville de nouveau accessible sur rendez-vous

Ce lundi 8 juin, il est à nouveau possible d’obtenir un rendez-vous auprès des différents services municipaux de l’hôtel de ville uniquement pour les demandes ne pouvant être réglées autrement qu’en personne.

En favorisant une prestation de services à distance autant que possible (services en ligne, par courriel et par téléphone), la Ville offre un environnement sécuritaire en respect des nouvelles normes sanitaires, ce qui réduit au minimum les interactions physiques, et par conséquent, les risques de propagation du virus.

Pour les journées d’audience à la cour, seuls les défendeurs inscrits au rôle, les témoins et les avocats sont autorisés à entrer.

Avant de se présenter à l’hôtel de ville, il faut communiquer par téléphone ou par courriel avec le service concerné au préalable (voir la liste des numéros et adresses courriel plus bas). La grande majorité des dossiers pouvant être gérés à distance, cette option sera privilégiée. Si ce n’est pas le cas, un rendez-vous sera proposé au demandeur.

À l’arrivée :

• Une seule porte d’entrée est accessible : celle située à l’avant, au 1000, chemin du Plan-Bouchard.

• Des espaces de stationnement sont disponibles devant l’hôtel de ville ainsi que sur le côté (le long du chemin de fer).

• Avant d’accéder aux différents services, les visiteurs doivent s’annoncer à l’accueil et répondre verbalement à des questions sur leur état de santé afin de s’assurer qu’ils n’ont aucun des symptômes suivants : fièvre ou frissons, toux inhabituelle, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût.

• Au courant des 14 derniers jours : ne pas avoir voyagé à l’extérieur du Canada, ne pas avoir été en contact rapproché avec une personne atteinte de la COVID-19; ne pas avoir été mis en quarantaine ou conseillé d’être isolé en raison de la COVID-19.

Dans l’hôtel de ville :

• Le nettoyage des mains est obligatoire. Plusieurs postes de désinfectants sont disponibles sur place.

• Le port du masque ou couvre visage est fortement recommandé.

Le dépôt de documents dans les chutes extérieures (à la droite de l’entrée principale) est possible en tout temps. La réception de marchandises et de courrier, le dépôt de documents, de plans et de

soumissions à l’intérieur de l’hôtel de ville sont possibles sans rendez-vous, du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Voici les horaires des bureaux administratifs :

- Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Renseignements généraux

450 434-5200 | [email protected]

Cour municipale

450 434-5225 | [email protected]

Greffe et Services juridiques

450 434-5215 | [email protected]

Service des finances

450 434-5237 | [email protected]

Service de l’urbanisme et de l’aménagement durable du territoire

450 434-5254 | [email protected]

Renseignements : blainville.ca