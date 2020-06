Autoroute 640 à Rosemère: des fermetures prévues dès le 12 juin

Le ministère des Transports procédera à des fermetures partielles de l’autoroute 640 en direction ouest, entre le chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse et le boulevard René-A.-Robert, à Rosemère, du 12 au 16 juin prochains. Celles-ci sont requises dans le cadre de travaux de remplacement d’un ponceau.



Une fermeture de longue durée est prévue du vendredi 12 juin à 21h, au mardi 16 juin à 5h et se fera sur deux de l’autoroute 640 en direction ouest, entre le chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse et le boulevard René-A.-Robert, à Rosemère.

Une fermeture de nuit aura lieu du vendredi 12 juin au mardi 16 juin, de 21 h à 6 h et impliquera la fermeture d’une voie sur deux de l’autoroute 640 en direction est, entre le boulevard René-A.-Robert et le chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse, à Rosemère.



Lors de ces fermetures, la circulation pourrait être déviée sur l’accotement et la vitesse pourrait être réduite à 80 km/h dans la zone de travaux. En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourraient être reportés.

Afin de planifier adéquatement des déplacements, il est possible de s'informer sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région des Laurentides.