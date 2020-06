"Ce soir, on char": le festival d'humour envahit le ciné-parc les 21 et 22 juillet

Groupe Entourage a annoncé la création du nouveau festival Ce soir on char! sous la forme d'un comédie-parc, un festival d’humour à ne pas manquer cet été au Québec. Se déroulant les 21 et 22 juillet au mythique Ciné-Parc Saint-Eustache, revampé pour l’occasion en parc humoristique, Ce soir on char! présentera deux grands galas d’humour animés en duo par Dominic Paquet et Philippe Bond et mettant en vedette les humoristes chouchous des Québécois.

Les spectateurs pourront ainsi vivre une expérience de festival extérieur unique qui place l’automobile, sous toutes ses formes (antiques, électriques, familiales, etc.), au service du respect des consignes gouvernementales en vigueur. Les billets pour l’événement, qui sont à un prix fixe par voiture, sont en vente dès maintenant au cesoironchar.com.



Ce grand rassemblement festif et sécuritaire, qui célèbre l’humour et la voiture, de tous les temps synonyme de liberté, répond de façon créative au besoin criant de la population de sortir, de rire et de se divertir.

En plus des grands galas d’humour à la belle étoile, ce tout nouvel événement offrira une expérience complète et inédite qui mettra les « auto-festivaliers », chaque soir dès 18h, dans une ambiance festive avec DJ, musique rythmée, animation humoristique et un accès à la nourriture des meilleurs foodtrucks québécois. La première édition de Ce soir on char! promet de devenir un incontournable de l’été.



En plus des co-animateurs Dominic Paquet et Philippe Bond, les galas, qui débuteront au crépuscule vers 21h, rassembleront plus de 14 humoristes en prestation, alors qu’ils auront le bonheur d’enfin retrouver leur cher public. Voici la programmation répartie sur les deux soirs;

- Gala du 21 juillet:



P-A Méthot

Mariana Mazza

Maxim Martin

Messmer

Billy Tellier

Pierre-Luc Pomerleau

Jérémy Demay

- Gala du 22 juillet:



Jean-Michel Anctil

Peter MacLeod

Mathieu Dufour

Mehdi Bousaidan

Cathy Gauthier

Mario Tessier

Philippe Laprise

Deux types de forfaits à la billetterie sont offerts aux spectateurs qui souhaitent assister à l’événement : la Zone Scène VIP et la Zone Écran.

Dans la Zone Scène VIP, les gens seront au cœur de l’action en ayant une place privilégiée qui leur permet de voir le spectacle sur scène, en plus de pouvoir profiter de la retransmission en direct sur l’écran géant du ciné-parc, disposé derrière la scène. Puis, dans la Zone Écran, en plus de toutes les animations, les festivaliers pourront assister au spectacle en direct via l’un des 4 autres écrans géants du ciné-parc. Dans les deux cas, la retransmission sonore se fera à partir des radios FM des véhicules, tout comme au ciné-parc régulier.