Aventure Écotourisme lance un guide complet pour planifier les vacances estivales au Québec

Aventure Écotourisme Québec a récemment lancé Plein air d’ici, un répertoire qui propose des centaines d’activités de plein air répertoriées par type et par région afin de permettre aux Québécois de se connecter à la nature dans leur propre région et dans les régions avoisinantes.

Rassemblant plus de 140 entreprises et 52 parcs régionaux partout au Québec, Plein air d’ici est certainement le meilleur moyen de faciliter les recherches des amateurs de plein air et de prévoir un séjour nature à la hauteur de leurs attentes. Simple et convivial, cette rubrique web s’avérera un incontournable pour planifier une activité à l’extérieur cet été.



Des activités de qualité certifiées et sécuritaires

Les entreprises d’aventure et de nature présentées dans Plein air d’ici respectent préalablement les consignes de «Qualité-Sécurité» en matière d’encadrement de la clientèle durant une activité de plein air en plus des consignes sanitaires émises par le gouvernement du Québec en ce qui a trait à la lutte contre la propagation du coronavirus.

L’objectif est d’offrir un cadre sécuritaire aux familles et aux vacanciers pour permettre à la population confinée depuis plusieurs semaines de renouer avec leur vraie nature sans souci.



Voici 10 exemples d’activités originales que l’on peut retrouver sur le site web Plein air d’ici :

1. S'improviser musher « estival » d'un jour pour profiter de la force d'une équipe de chiens

2. Partir à l’autre bout du monde du Québec… de quoi se dépayser royalement avec des voyages uniques!

3. Se laisser porter par le vent pour pratiquer le kite surf dans une lagune ou un lac.

4. Observer la faune maritime ou fluviale à bord d’une éco-croisière.

5. Tremper la pagaie et suivre le courant au coucher de soleil.

6. Tester son courage dans un circuit de tyroliennes ou sur une via ferrata.

7. Explorer les magnifiques paysages qu’offrent nos parcs régionaux.

8. Découvrir des cours d’eau et des paysages en famille à bord d’un rabaska.

9. Nager avec les saumons de l’Atlantique dans une rivière.

10. Une retraite multi-activité « aventure et nature » en famille… parfait pour solidifier les liens familiaux, reconnecter ensemble et relaxer quelques jours au même endroit

Pour chacune des activités, on retrouve les coordonnées des entreprises sécuritaires et accréditées par Aventure Écotourisme Québec afin de réserver une plage horaire.

Encourager les entreprises québécoises prêtes et conformes au règles de santé publique

« Aventure Écotourisme Québec (AEQ) et l’Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ) ont élaboré un Plan de sécurité sanitaire COVID-19 pour le secteur du tourisme de plein et d’aventure au Québec », explique Pierre Gaudreault, directeur général d’Aventure Écotourisme Québec.

« Les organisations membres de nos réseaux doivent respecter les mesures de ce plan afin d’assurer des services sécuritaires et respectueux en ce qui concerne les mesures d’hygiène et de distanciation sociale visant à limiter la propagation du virus et ainsi protéger les visiteurs et les employés. Nous incitons donc les Québécois à encourager nos entreprises de plein air prêtes à accueillir les visiteurs en toute conformité ».



Un secteur générant des millions de dollars

L’été 2020 sera certes rempli de défis financiers pour le secteur, puisque plus de deux clients sur cinq visitant les entreprises touristiques proviennent de l’extérieur du Québec et ne seront assurément pas au rendez-vous cette année. Les entreprises auront plus que jamais besoin du soutien de la population québécoise pour relancer l’industrie.

Le tourisme d’aventure et de nature est un secteur indispensable de l’échiquier touristique québécois et a connu une croissance deux fois supérieure à l’ensemble de l’industrie touristique en 2019 (13,5 % par rapport à 4,9 %). De plus, près de 3000 emplois directs et indirects sont liés au tourisme d’aventure et de nature au Québec. Avec plus de 1,25 million de jours/visiteurs par année, dont plus du tiers (39 %) provient de l’extérieur du Québec, les recettes touristiques dépassent les 119 millions de dollars annuellement pour l’ensemble du territoire québécois.