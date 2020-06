Le Parc aquatique Sommet Saint-Sauveur ouvrira ses portes le 1er juillet 

C’est après de longues semaines d’attente et de préparation que Les Sommets a reçu l'autorisation de la Direction de la Santé publique d'ouvrir le parc aquatique du Sommet Saint-Sauveur. Cette ouverture se fera le mercredi 1er juillet.



« C’est une grande joie de pouvoir donner l’accès à nos plans d’eau. Après plusieurs journées de canicule, le besoin était pressant d’ouvrir notre parc afin d’offrir la possibilité aux visiteurs et résidents de la région de se rafraîchir. Depuis le début mai, nos équipes ont travaillé d’arrache-pied pour préparer la saison estivale 2020 et adapter notre offre de façon sécuritaire », a déclaré le président et chef de la direction les Sommets, Louis Philippe Hébert.



L’ensemble des opérations se fera dans le respect des consignes de la Direction de la santé publique toujours en vigueur. La quasi-totalité de l’offre habituelle sera accessible aux gens, incluant l’accès aux piscines, la majorité des glissades et les différents points de restauration. Les activités et services s’ajouteront au fils des prochains jours.

Tous les détails sont accessibles sur le site internet du parc. Le respect de la distanciation physique nécessite néanmoins une réduction significative de la capacité d’accueil du site. Il faudra donc s’assurer de s’être procuré au préalable son billet d’accès quotidien avant de se présenter à l’entrée, sauf pour les abonnés qui détiennent un accès illimité au site. De plus, les visiteurs journaliers auront droit à une ronde de minigolf gratuite avec leur billet d’accès et ce, pour les premières semaines d’opérations.



Voici les activités ouvertes prévues pour le 1er juillet :

La Piscine à vagues

L’Aqua-balade

La Piscine-spa

L’Île aux enfants

Les Mini ploufs

Le Frisson

Le Blizzard

Les Spirales

Les Torrents

10-La Manic

Le Minigolf

La Rivière Rouge et la Rivière du Nord ouvriront le 3 juillet.



Sommet Saint-Sauveur continuera à suivre l’évolution des règles de la Direction de la santé publique et à ajuster son offre en fonction de la nouvelle réalité.

La direction du parc rappelle l’importance de réserver à l’avance les billets d’accès journaliers via le site web www.sommets.com afin de s'assurer une place. Bénéficiant de plusieurs acres de terrain et d'une multitude d'activités aménagées en flanc de montagne, le parc saura rafraîchir petits et grands cet été.