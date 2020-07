Quand on possède un spa, il va de soi que l’on souhaite l’entretenir pour que celui-ci dure le plus longtemps possible. Or, le spa, comme tout produit régulièrement utilisé, a besoin d’un entretien fréquent pour éviter qu’un bris ne survienne. Il conviendrait alors de contacter un spécialiste en réparation de spas. Mais comment peut-on prévenir une éventuelle panne? Mais tout d’abord, voyons les pannes de spa les plus fréquentes.

Les différentes sortes de pannes

Voici les pannes et bris du spa qui surviennent les plus souvent :

Si le spa ne génère plus de bulles, mais que l’électricité est opérationnelle, il faut vérifier si le moteur fonctionne. Autrement, il peut malheureusement s’agir d’une panne venant du moteur du spa.

Si la filtration du spa n’est plus optimale, cela se manifestera par une température excessive de l’eau.

À l’inverse, si l’eau ne chauffe pas, c’est signe que la résistance est brisée ou qu’elle doit être nettoyée… par des experts, bien entendu!

Si la température ne s’affiche plus sur le cadran, peut-être est-ce un problème avec la sonde. Ou bien, s’il n’y a plus rien qui s’affiche sur ledit cadran, c’est le moment de jeter un coup d’œil aux différents composants électriques.

Si le débit des jets d’eau a connu de meilleurs jours, la pompe de circulation peut être endommagée ou encrassée.

Bref, il existe quantité de problèmes et de pannes qui peuvent survenir dans la vie d’un spa. Advenant le cas qu’un réel bris se manifeste, il va sans dire qu’il serait plus que judicieux de contacter des experts en réparation de spas.

Comment éviter les pannes?

C’est vrai, nul ne peut prédire la journée, le moment, où le spa aura une panne, ou même s’il en subira une au cours de son cycle de vie. Ainsi, dans le but de prévenir le plus possible tout bris, il est recommandé de suivre, bien évidemment, le manuel du fabricant, mais aussi ces quelques indications :

Pour éviter la formation de dépôts dans les tuyaux, il est important de ne pas manger dans le spa, ni d’y inviter nos chers compagnons domestiqués poilus!

Il est essentiel de remettre la housse de protection sur le dessus du spa, après chaque session, pour éviter que des objets ou feuilles ne s’y logent.

Pour éviter tout problème en lien avec la filtration de l’eau, il est essentiel de nettoyer régulièrement le filtre et de le changer chaque année.

L’hiver, si la cuve n’est pas vidée de son eau, le gel peut causer de lourds dommages, mettant en péril le spa et ses fonctionnalités.

Au moindre doute quant à la santé mécanique de son spa, il ne faut surtout pas tarder à contacter des professionnels en la matière!

Une panne? On ne panique pas!

Lorsqu’une panne ou un bris survient, il est bien important de ne pas céder à la panique et de contacter le fabricant du spa ou des spécialistes en réparation de spas. Ensuite, en leur expliquant calmement le problème, ils seront en mesure de régler adéquatement le problème, sans souci.