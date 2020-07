Vacances: les Québécois seraient à la recherche d’une escapade locale et de plein air

Sans surprise, les vacances estivales seront différentes cette année. Le rapport d’Expedia révèle justement les tendances et les comportements des Québécois alors que ceux-ci planifient leur prochaine escapade, en commençant par explorer les magnifiques régions de la province.

Le sondage en ligne a été réalisé par Léger, du 3 au 8 juillet 2020, parmi un échantillon de 1 375 Québécois âgés de 18 ou plus parlant français et/ou anglais. Les résultats du rapport indiquent notamment que :

1 Québécois sur 5 prévoit voyager durant les vacances de la construction cette année, tandis que 32 % planifient plutôt une escapade en août ou septembre.

La demande pour les séjours intraprovinciaux est en hausse d'environ 30 % comparativement à l'an dernier. Le Québec affiche la plus forte augmentation au pays.

En quête d’aventure, une grande majorité de Québécois sont prêts à prendre la route pendant plus de quatre heures pour se rendre à destination (58 %).

Les établissements hôteliers demeurent les plus populaires auprès des voyageurs (47 %), mais les expériences comme le camping (33 %), les véhicules récréatifs (9 %) et le glamping séduisent les Québécois.

Profiter du plein air (33 %), passer du temps de qualité avec des compagnons de voyage (31 %) et découvrir un nouvel endroit (31 %) sont les principaux souhaits de ceux qui ont prévu s’évader.

Les voyageurs resteront près de la maison cet été

Voyager au Québec a toujours été populaire, tout en étant un bon choix économique, et cette année ne fait pas exception.

Quant à leur escapade, un nombre significativement plus élevé de personnes vivant au Saguenay-Lac-Saint-Jean (31 %), en Abitibi-Témiscamingue (28 %) et en Estrie (28 %) prévoient voyager pendant les vacances de la construction. À l'inverse, les Montréalais sont plus susceptibles de n'avoir rien à l’horaire pour l'instant, désirant plutôt profiter de leur cour arrière (40 %).

Selon les données d'Expedia.ca, plus de 70 % des réservations en juin étaient des séjours intraprovincaux, une augmentation d'environ 30 % par rapport à l'an dernier. Cette année, c’est le Québec qui enregistre la plus forte augmentation de voyages intraprovinciaux par rapport aux autres régions du pays.

Retour en nature

Selon le sondage, le confinement semble avoir influencé ce que les gens veulent retirer de leurs vacances. Avec une grande majorité des Québécois souhaitant prendre la route plus de quatre heures avant d’arriver à destination (58 %), les voyageurs souhaitent profiter du plein air.

Alors que les hôtels sont les hébergements les plus privilégiés, les expériences de plein air comme le camping (33 %), les véhicules récréatifs (9 %) et le glamping (7 %) ont également séduit les Québécois. On note également que les gens de la région de Montréal sont ceux qui démontrent le plus grand besoin de changer de décor (33%).

En ce qui concerne les destinations, les régions situées hors des grandes villes sont en tête de liste. Il s'agit de la Capitale-Nationale, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, des Laurentides et de Chaudière-Appalaches.

Différences régionales

Les Québécois n'ont pas tous les mêmes comportements de voyage, selon leur lieu de résidence dans la province. Le rapport d’Expedia met en évidence certaines différences régionales.