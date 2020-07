Les étudiants accueillis en milieu de stage au CISSS des Laurentides

Dans le cadre de la campagne de recrutement du gouvernement du Québec pour devenir préposé en CHSLD, près de 500 étudiants ont terminé la première portion de leur formation théorique et débuté leur stage dans les installations du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

La nouvelle attestation d’études professionnelles Soutien aux soins d’assistance en établissement de santé, annoncée par le gouvernement en mai dernier, mène officiellement à l’exercice du métier de préposé en CHSLD.

Elle a été orchestrée afin de répondre à un manque généralisé de préposés à travers les différents milieux de soins et de services à travers la province et encore plus particulièrement durant la pandémie de COVID-19.

Tous les centres de formation professionnelle (CFP) du territoire des Laurentides, soit L’Émergence de Deux-Montagnes, Performance Plus de Lachute, Des Sommets de Sainte-Agathe, et le CFP de Mont-Laurier ont offert cette formation de courte durée à temps plein, répartie sur une période de 12 semaines, pour un total de 375 heures.

Déploiement de la formation

Les étudiants ont débuté leur formation dans les CFP au cours de la semaine du 15 juin, pour une durée de trois semaines. Un apprentissage pratique de trois jours leur est présentement offert dans les installations du CISSS des Laurentides.

Deux jours de formation théorique à distance complètent leur semaine. À noter que chaque étudiant est jumelé à un employé du CISSS faisant office d’accompagnateur de stage lors des heures d’apprentissage pratique.

Déjà, les commentaires des étudiants vis-à-vis leurs accompagnateurs démontrent le professionnalisme et l’engagement du personnel du CISSS. Les étudiants soulignent la qualité de leur accueil, l’ouverture du personnel et leur capacité à répondre aux questions.

La présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Mme Rosemonde Landry, se réjouit du nombre de stagiaires actuellement en formation pratique. « Ces futurs employés viendront sans contredit combler des besoins de préposés dans nos CHSLD. Dès septembre, les diplômés auront leur place dans nos équipes et nous serons très heureux de les accueillir. » a-t-elle mentionné.

Compte tenu des nouveaux postes rendus nécessaires en raison des projets de développement dont, entre autres, l’ouverture de nouveaux CHSLD et les quatre projets de maisons des aînés à venir, le CISSS évalue son besoin de préposés à environ 600 annuellement, ce qui représente 3000 préposés pour les cinq prochaines années.

La mise en place de cette formation vient donc répondre à un besoin significatif dans la région.