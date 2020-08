« Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à vous faire tester » - Christian Dubé

« Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à vous faire tester », voilà le message qu’ont lancé, le ministre de la Santé, Christian Dubé et le directeur général national de la santé publique, Horracio Arruda, lors d’un point de presse tenu ce lundi 3 août.

Alors que 123 cas se sont ajoutés au bilan, messieurs Dubé et Arruda ont une fois de plus invité la population à faire preuve de proactivité et à aller se faire tester. « La situation est sous contrôle, mais elle demeure fragile. C’est pourquoi nous demandons aux gens qui reviennent de voyage ou qui ont pris part à une fête où les règles de distanciation sociale n’ont pas été respectées, qu’aux moindres doutes, faites-vous tester », souligne M. Arruda.

« Le dépistage est l’arme la plus puissante dans la lutte contre le virus », ajoute le ministre Dubé. Le ministre de la Santé a d’ailleurs souligné qu’à l’heure actuelle, aucune modification quant au nombre de personnes permis lors des rassemblements privés n’était envisagée. Considérant que plusieurs nouveaux cas ont été détectés à la suite de rassemblements privés, les autorités ne comptent pas autoriser les fêtes de plus de 10 personnes pour le moment. « Lorsqu’on va entrer dans la deuxième vague, il faut que le nombre de cas actifs soit le plus bas possible », a ajouté M. Dubé.

Travailler le temps de réponse

Alors que le nombre de tests de dépistage a dépassé la barre des 17 000 dans les dernières semaines, le ministre de la Santé, admet que le temps de réponse est parfois long. « C’est bien beau augmenter le nombre de tests, mais il faut être efficace et capable de donner un meilleur service en termes de réponse… Nous avons ajouté des gens au niveau de la logistique pour savoir, une fois que le test est fait, qui appelle qui et comment il le fait. Oui il y a des enjeux, mais je vous dirais que globalement nous sommes à travailler sur la logistique et les gens vont voir que les résultats seront communiqués plus rapidement. »