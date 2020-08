Grand PoutineFest de Mirabel : animation et poutine servies au volant

Le Grand PoutineFest de Mirabel se renouvelle pour sa 3e édition en temps de crise de la COVID-19 et tiendra son festival gourmand du 6 au 8 août, de 11h à 21h, derrière le volant.

Sur la rue Chambord, entre les rues Cheverny et Chenonceau, cinq des célèbres foodtrucks offriront 12 combinaisons différentes de frites, sauce et fromage squick-squick, en version végétarienne ou agrémentées de côtes levées, etc. Pour les becs sucrés, la Cabane à chichi offrira ses fameux churros.

À noter que la rue Chambord sera bloquée entre les rues Cheverny et Chenonceau, et que trois voies deviendront à sens unique vers le Nord.

Des festivités dans le confort d'une voiture

Le parcours en voiture prévoit de faire danser leurs épaules au rythme de DJ Kleancut en syntonisant le Poutine FM.

Le menu sera accessible via un téléphone intelligent à l’aide du code QR à photographier sur des affiches ou en visitant la page Facebook de l’événement.

Il sera possible de s’émerveiller devant les prestations d’athlètes de cirque.

Mesures sanitaires en place

En aucun cas les clients ne pourront quitter leur voiture, les employés du PoutineFest iront récupérer leur commande aux différents camions et la remettront à leur fenêtre.

Tous les employés porteront le masque et la visière et des stations de savon désinfectant sans eau seront à leur disposition. Les paiements seront faits exclusivement par carte de débit et de crédit, et le terminal de paiement électronique sera fixé à un bâton pour respecter une distance entre le client et les employés.

Aucune toilette ne sera à la disposition des clients et il sera interdit de se stationner sur place pour manger.

Prochain rendez-vous dans la Ville de Québec

Un deuxième Grand Poutinefest aura lieu cet été du 13 au 16 août dans le stationnement des Galeries de la Capitale, près du Méga Parc. Avec la participation d’un camion de cuisine de rue des Galeries gourmandes, les visiteurs vivront la même expérience de service au volant.