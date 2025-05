La Ville de Lorraine distribue 700 caissettes de plants à la population

La Ville de Lorraine a donné le coup d’envoi à la saison douce avec sa populaire Semaine du jardinage qui s’est tenue du 8 au 13 mai dernier. Pour l'occasion, le conseil municipal a distribué 700 caissettes de plants variés aux citoyens.

De plus, une panoplie d’initiatives gratuites pour verdir leur terrain, cultiver leur potager et poser des gestes concrets pour la planète ont été offerts. La municipalité a également profité de l’occasion pour promouvoir son partenariat avec Arbressence visant à offrir un service gratuit de retailles de cèdres destinées à la revalorisation.

Caissettes, compost et arbres distribués

« Rencontrer les citoyennes et citoyens, échanger et voir leur enthousiasme à jardiner, c’est toujours un moment fort de notre printemps. Ces gestes simples contribuent à créer une ville plus verte pour notre population », a souligné le maire Jean Comtois.

En plus des plants, les Lorrains pouvaient récupérer du compost offert gratuitement en libre-service au garage municipal. Certains sont également repartis avec une pousse d’arbre indigène à planter, gracieusement fournies par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en collaboration avec Table Forêt Laurentides. « Ces arbres à planter sont une action concrète posée pour demain Ils embelliront nos terrains en plus de contribuer à la qualité de l’air et à la biodiversité locale, offrant ainsi un héritage vert aux générations futures », soutient le maire.

Lorraine, engagée pour l’environnement

La Ville rappelle qu'elle continue de planter de nouveaux arbres sur son territoire, mène une campagne sur la consommation responsable de l’eau potable et installe des hôtels à insectes pour favoriser la biodiversité. Une gestion rigoureuse des matières résiduelles est possible grâce à la collecte intelligente.

Il y a également les programmes de subventions pour la population (couches lavables, barils récupérateurs d’eau, etc.).