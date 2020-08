Des fermetures complètes de l’autoroute 50 à prévoir dès ce 10 août

Des fermetures complètes de nuit se dérouleront du 10 au 27 août, sur l’autoroute 50, entre l’autoroute 15 et l’aéroport de Mirabel, à Mirabel. Ces fermetures sont requises dans le cadre de travaux d’entretien régulier de la chaussée.

Les travaux auront lieu entre 21 h et 5 h 30, du lundi au jeudi et débuteront en direction Ouest et se déplaceront ensuite en direction Est.

Lors des fermetures, un détour balisé sera mis en place sur le réseau. En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces fermetures pourraient être reportées.