Centraide Laurentides verse plus d'1,2 M$ à 57 organismes de la région

Centraide Laurentides verse 1 287 550 $ à 57 organismes de la région par l’entremise du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du Canada.

L'organisme a annoncé hier qu’au terme de l’attribution du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC), une aide financière de 1 287 550 $ a été versée à 57* organismes communautaires de la région afin de leur permettre de répondre aux besoins des plus vulnérables, femmes, hommes et enfants.

Annoncé le 19 mai dernier par Emploi et Développement social Canada en réponse à la pandémie de COVID-19, le FUAC avait comme objectif d’aider à maintenir les organismes qui offrent et adaptent leurs services. La priorité était d’offrir aux individus les plus vulnérables les services d’urgence les plus essentiels liés à la COVID-19.

Centraide Laurentides a été mandaté par le gouvernement du Canada pour administrer le FUAC et son cadre, en collaboration avec Centraide United Way Canada, les Fondations communautaires du Canada et la Croix-Rouge canadienne.

*Voici la liste des 57 organismes ayant reçu une subvention dans le cadre de ce Fonds d’urgence :

1. A.C.C.R.O.C. (Accueil Collectif des Conjoints en Relation Opprimante et Colérique)

2. CAB Les Artisans de l'aide

3. Café de rue Solidaire de Terrebonne

4. Café de rue SOS de la Maison des jeunes Rivière-du-Nord

5. Café Partage d'Argenteuil

6. Centre d'action bénévole d'Argenteuil

7. Centre d'action bénévole Solange-Beauchamp

8. Centre de dépannage Saint-Janvier

9. Centre de prévention décrochage scolaire Oméga

10. Centre d'entraide Racine-Lavoie

11. Centre d'entraide Thérèse-De Blainville

12. Centre écoute et dépannage Sainte-Famille

13. Centre Marie-Ève

14. Centre Regain de vie

15. Comité d'aide alimentaire des Patriotes

16. Concertation régionale en itinérance des Laurentides

17. Conseil régional de développement social des Laurentides

18. Corporation de développement communautaire Rivière-du-Nord (CDC RDN)

19. Dépannage St-Canut

20. Écoute agricole des Laurentides

21. Entraide bénévole des Pays-d'en-Haut

22. Grands Frères Grandes Sœurs de la porte du nord

23. GymnO Laurentides

24. Hébergement Fleur de Macadam

25. La Citad'Elle de Lachute

26. La HUTTE Hébergement d'urgence Terrebonne

27. La Maison d'Ariane

28. La Maison des jeunes de Saint-Eustache

29. La Maison des mots des Basses-Laurentides

30. La Maison des parents d'enfants handicapés

31. La Montagne d'Espoir

32. La Petite Maison de Pointe-Calumet

33. La Rencontre de Sainte-Marguerite

34. L'ACEF des Basses-Laurentides

35. L'Ami(e) du quartier

36. L'Antr'Aidant

37. Le Phare des Affranchies

38. L'Échelon des Pays-d'en-Haut

39. L'Écluse des Laurentides

40. Les Bons déjeuners d'Argenteuil inc.

41. Les oeuvres de Galilée

42. Les Serres de Clara

43. Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides

44. Maison d'accueil Le Mitan

45. Maison de Répit ''Claire'' de Lune

46. Maison de soins palliatifs Sercan

47. Maison de Sophia

48. Maison d'hébergement Accueil communautaire jeunesse des Basses-Laurentides

49. Mesures Alternatives des Vallées du Nord

50. Nourri-Source Laurentides

51. Resto Pop Thérèse-De Blainville

52. Sercan

53. Services communautaires Paroisse

Saint-Eustache

54. Services d'Entraide Le Relais

55. Travail de rue Le TRAJET

56. Unité Domrémy

57. Vilavi Canada