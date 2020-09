Le projet du Réseau métropolitain de voies réservées amorcé

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, ont annoncé le lancement d’un premier appel d’offres lié au projet de Réseau métropolitain de voies réservées (RMVR).

Il s’agit d’une vaste démarche qui s’inscrit dans le plan de décongestion afin de doter les grands axes routiers de la région métropolitaine de Montréal de corridors consacrés aux modes de transport pouvant remplacer l’auto solo.

L’appel d’offres vise l’octroi d’un contrat pour la réalisation d’une étude d’opportunité. Ce mandat permettra d’analyser les besoins des secteurs touchés et de proposer des solutions à implanter sur les axes ciblés, soit les autoroutes 13, 20, 25, 440 et 640 ainsi que la route 116.

Élaboré de concert avec les instances municipales, le RMVR se maillera aux projets majeurs touchant les autoroutes 15, 19, 30 et la route 132 ainsi qu’aux autres modes structurants de transport collectif à l’étude. D’autres tronçons seront étudiés, au besoin, pour favoriser une meilleure connectivité du réseau.