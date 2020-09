Agricultrices québécoises: une formation offerte pour mieux gérer le stress en temps de crise

Les Agricultrices du Québec (AQ) poursuivent leur série conférences-discussions destinée à répondre aux besoins et aux questions des productrices et producteurs agricoles, dans les régions de Lanaudière, Outaouais/Laurentides, Montréal et Laval.

« C’est important d’être solidaires en ces temps où les pressions, qu’elles soient économiques, climatiques ou psychologiques, sont énormes sur les producteurs et productrices agricoles », soutient la présidente des AQ, Jeannine Messier.

Après avoir été offert en Estrie et en Mauricie, c’est maintenant au tour des productrices et producteurs cette région de pouvoir bénéficier du webinaire de la conférencière et psychologue du travail spécialisée dans le domaine agricole, Pierrette Desrosiers, sous le thème de la gestion de stress en temps de crise.

Une séance le 29 septembre dans les Laurentides

La conférence permet de mieux comprendre pourquoi et comment certaines personnes gèrent mieux l’incertitude et arrivent à mieux s’adapter en période de crise. « Plus que jamais, les habilités pour la gestion du stress et l’adaptation au changement sont essentielles. Étant fille, sœur et conjointe de producteurs agricoles, ce projet m’interpelle beaucoup. Le rôle des femmes en agricultures est primordial et plus que jamais, elles ont besoin de s’arrêter, de prendre un peu de temps et d’échanger entres elles », explique Pierrette Desrosiers.

Les travailleuses de rang de l’organisme Écoute agricole des Laurentides, Émilie Lamarche, Anne Cantin et Diane Carle, participeront également aux trois séances offertes dans la région afin de répondre aux questions des participantes et participants.

Les productrices et producteurs agricoles qui souhaitent y participer doivent préalablement s’inscrire en cliquant sur un des hyperliens ci-dessous ou en s’inscrivant sur le site Internet des AQ. L’événement est gratuit et ouvert à tous les travailleurs et travailleuses du milieu agricole des territoires ci-bas. Le 29 septembre se déroulera la Conférence de Montréal/ Laval /Laurentides.



Déjà, plus d’une centaine de producteurs et productrices agricoles ont participé à l’événement organisé dans d’autres régions du Québec. La série conférences-discussions poursuivra sa tournée au cours des prochains mois.