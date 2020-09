Fin de l’éclosion de COVID-19 à l’Hôpital de Saint-Eustache

Le CISSS des Laurentides a récemment confirmé que l’éclosion de COVID-19 est terminée à l’Hôpital de Saint-Eustache. En effet, l’établissement n’a recensé aucun nouveau cas de transmission entre ses murs depuis 28 jours.

Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, estime que les nombreux efforts déployés par les équipes ont porté fruit : « Les mesures strictes mises en place afin d’enrayer la transmission de la COVID-19 fonctionnent. La mobilisation du personnel a compté pour beaucoup dans le rétablissement de la situation », a-t-elle souligné en remerciant chaleureusement le personnel et les médecins.

« Des changements » appliqués

En plus de l’application des mesures de prévention et de protection recommandées par les équipes de prévention et contrôle des infections et les microbiologistes de l’établissement, le CISSS des Laurentides a mené diverses actions, dont l’ajout de personnel, l’augmentation des nettoyages et désinfections, le dépistage massif et la surveillance quotidienne.

« Nous savons que nous devons garder une grande vigilance face au virus. Les changements mis en place ont permis d’en bloquer la transmission dans l’hôpital, mais tous les gestes de prévention doivent se poursuivre pour assurer la sécurité du personnel et des personnes hospitalisées », a-t-elle précisé.

Les visites sont désormais permises sur les unités jusqu’alors touchées par l’éclosion. Néanmoins, des consignes particulières sur certains secteurs de l’hôpital, tels que la salle d’urgence, la cancérologie, les soins obstétricaux, néonataux et pédiatriques, doivent encore être respectées. Toutes les informations à propos des visites en centre hospitalier pendant la pandémie de COVID-19 sont disponibles sur le site Internet du CISSS des Laurentides au www.santelaurentides.gouv.qc.ca.