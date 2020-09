La région des Laurentides demeure dans le palier vert: ce que ça signifie

Alors qu’il a été annoncé hier que la région sociosanitaire des Laurentides demeure au palier vert du système d’alertes régionales et d’intervention graduelle, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides tient à rappeler à la population les mesures à adopter et maintenir afin de ralentir la transmission du virus.

Rappelons que le palier 1 – Vigilance (vert) appelle à la vigilance constante qui est requise dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Il correspond à une transmission présente dans la communauté, et exige le respect des mesures de base mises en place dans l’ensemble des milieux (distanciation physique, étiquette respiratoire, lavage des mains, etc.).

Des mesures spécifiques peuvent également s’appliquer à certaines activités ou certains milieux lorsque la situation le requiert.

Les paliers d'alerte sont établis suivant les recommandations des autorités de santé publique, qui font une analyse régulière de la situation. La région des Laurentides demeure au palier 1 (vert) car la situation épidémiologique et le contrôle de la transmission communautaire sont stables pour l’instant. Aussi, le

système de soins régional a encore la capacité d’absorber des cas de COVID-19 tout en offrant ses services réguliers.

« Malgré le palier vert, nous observons quelques éclosions dans la communauté et dans les milieux de vie de la région. Il demeure essentiel que chacun continue de respecter les consignes en vigueur. Les mesures sanitaires de base telles que la distanciation physique, l’hygiène des mains et le port du couvre-visage doivent être respectées en tout temps. C’est en travaillant tous ensemble que nous pourrons arriver à limiter la propagation du virus de la COVID-19 dans la région et ainsi demeurer au niveau d’alerte le plus bas », souligne le Dr Éric Goyer, directeur de santé publique des Laurentides.

Pour plus d'information, consultez le document détaillé Système d’alertes régionales et d’intervention graduelle à 4 paliers du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.