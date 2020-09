Les Lorrains appelés à se prononcer sur les parcs et espaces verts

La population de Lorraine est invitée à participer à une consultation publique en ligne d’ici le 12 octobre, visant à réévaluer la vocation de ses parcs et espaces verts. Une occasion de préciser les besoins et les attentes des Lorrains envers les activités, les infrastructures et le mobilier urbain.

Tous les commentaires recueillis contribueront à l’élaboration d’un

plan directeur qui guidera les actions de l’administration au cours des prochaines années.

Trois autres sondages en ligne concernant les parcs des Sorbiers, des Sapins et André-Rufiange dont la réfection est prévue au cours des années à venir, s’adressent quant à eux aux résidents du voisinage. Résidents de Lorraine, surveillez votre boîte aux lettres, vous recevrez une carte portale comportant l’adresse web où donner votre opinion.

Le maire de Lorraine, Jean Comtois, invite la population à participer en grand nombre : « La Ville célèbre cette année son 60e anniversaire. C’est un moment tout indiqué pour entamer une réflexion en profondeur. On veut entendre les citoyens afin de pouvoir nous positionner tous ensemble sur une vision de la ville de Lorraine de demain qui reflète les besoins réels et les attentes de notre population. Cette démarche sera réalisée dans le cadre d’une vaste planification stratégique, alors j’encourage vraiment les citoyens à se faire entendre. »