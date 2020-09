Sainte-Thérèse dévoile sa politique de soutien aux organismes

La Ville de Sainte-Thérèse présenter sa toute nouvelle Politique de soutien aux organismes. Adoptée officiellement lors de la séance publique du conseil municipal le 6 juillet, celle-ci s’adresse aux organismes desservant la population thérésienne.

La Ville de Sainte-Thérèse a voulu se doter d’un cadre de référence actualisé en matière de reconnaissance et de soutien aux organismes œuvrant sur son territoire.

« Les membres du conseil municipal et moi-même sommes fiers de la nouvelle Politique de soutien aux organismes élaborée par le Service de la culture et des loisirs. Elle établit des critères clairs et équitables qui leur permettront de se prévaloir de différents services offerts par la Ville », a indiqué la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

La Politique de soutien aux organismes de la Ville de Sainte-Thérèse comprend entre autres les volets : reconnaissance d’organisme, soutien financier, prêt d’équipements et réservation de salles ou de locaux. Elle est accessible en ligne sur le site de la Ville de Sainte-Thérèse: www.sainte-therese.ca.