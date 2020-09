Nouvelle adresse pour la clinique désignée de dépistage et d’évaluation COVID-19 de Boisbriand

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a confirmé le changement d’adresse de la clinique désignée d’évaluation et de dépistage de Boisbriand. À partir de ce lundi 28 septembre, les rendez-vous pour le dépistage et les évaluations médicales liées à la COVID-19 se feront au 610 boulevard Curé-Boivin, à Boisbriand.

Les heures d’ouverture demeurent les mêmes, soit du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et de 8 h à 18 h la fin de semaine.

Bien que tous les dépistages sur rendez-vous soient transférés à la nouvelle adresse à partir du 28 septembre, l’ancien emplacement sur la rue Ambroise-Lafortune continuera pendant deux semaines à recevoir la clientèle sans rendez-vous afin de faciliter la transition.

Les services de dépistage inchangés

Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides indique que tout a été mis en œuvre afin que le déménagement n’ait pas d’impact sur l’offre de dépistage: « Puisque le site de la première clinique était de plus en plus connu de la population, il était important de prévoir une période de transition afin que ce changement se déroule bien. La clinique de dépistage de Boisbriand reçoit chaque jour plus de 700 personnes, avec et sans rendez-vous », a-t-elle expliqué.

Le nouvel emplacement de la clinique regroupera trois services : la clinique d’évaluation médicale, la clinique de dépistage et la centrale de rendez-vous. De l’accueil jusqu’au dépistage, le trajet de l’usager a été pensé pour faciliter les déplacements et assurer la sécurité de la population et du personnel.