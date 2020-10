Sainte-Thérèse passe au palier 4: voici les restrictions appliquées à la Ville

La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans certaines régions du Québec. Plus que jamais, les populations doivent se mobiliser pour limiter cette propagation. Ainsi, à compter de ce jeudi 1er octobre, les mesures imposées par le passage en zone rouge prendront effet à Sainte-Thérèse.

Ces dernières seront en vigueur pour une période de 28 jours, soit du 1er au 28 octobre, date à laquelle la situation sera réévaluée en fonction des consignes émises par le gouvernement du Québec.

Activités, conférences et événements

Les activités et les événements prévus pendant la période visée sont annulés. Seules les conférences via Zoom sont maintenues. Consultez le calendrier des activités sur le site Web de la Ville pour les connaître.

Programmation de cours

Les cours de la saison automnale sont suspendus jusqu’à ce que la situation puisse être réévaluée.

Bibliothèque

La bibliothèque ferme ses portes au public, mais le prêt sans contact est de retour pour tous. Ainsi, les abonnés pourront réserver un maximum de 20 documents de l’une des deux façons suivantes :

1. En utilisant le service en ligne Mon Dossier au biblio.sainte-therese.ca

2. En téléphonant au 450 434-1440, poste 2400 du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h, et le samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Le personnel de la bibliothèque préparera les documents et communiquera avec chaque abonné par téléphone lorsque sa commande sera prête afin de lui indiquer la façon de récupérer les documents. Les abonnés pourront les récupérer au comptoir de prêts, en appliquant les mesures d’hygiène requises. Les citoyens peuvent consulter le biblio.sainte-therese.ca pour plus d’information.

Tous sont invités à retourner leurs documents en tout temps dans la chute située à droite de la porte d’entrée de la bibliothèque. Ces documents sont ensuite mis en quarantaine pour une période de 24 heures.

Rappelons que divers services en ligne sont également offerts aux abonnés, comme les livres numériques et audio, accessibles sur le site Web de la bibliothèque.

Séances du conseil municipal

La séance du 5 octobre se déroulera à huis clos. Aucun citoyen ne sera admis dans la salle. Les webdiffusions peuvent être visionnées sur le site Web de la Ville au www.sainte-therese.ca.

Carte citoyen

Les citoyens peuvent se procurer leur Carte citoyen à la Maison du citoyen uniquement (37, rue Turgeon), pendant les heures d’ouverture habituelles. La Ville encourage les citoyens à s’informer de l’état de situation en consultant le www.sainte-therese.ca, en suivant la page Facebook officielle de la Ville et en s’inscrivant à l’infolettre municipale.

Si la COVID-19 vous inquiète, vous pouvez contacter sans frais le 1 877 644-4545. Consultez la carte des paliers d’alerte de COVID-19 par région mise à jour par le gouvernement du Québec. Sainte-Thérèse fait partie de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de la région des Laurentides et de la MRC de Thérèse-De Blainville.