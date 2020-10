4 choses à savoir sur les hypothèques

Vous êtes en train de magasiner un prêt hypothécaire pour acheter votre première maison? Voici quatre choses que vous devez absolument savoir.

1. Combien de temps dure généralement une hypothèque?

L’hypothèque dure tout au long du crédit, sauf si vous choisissez de lever l’hypothèque avant, en respectant les conditions fixées au préalable. En effet, si vous voulez par exemple revendre le bien, ou si vous avez n’importe quelle autre raison qui respecte les conditions, cela sera possible. Elle reste inscrite aux services de la publicité foncière un an après la fin du crédit. Elle disparaîtra ensuite automatiquement et sans frais. La durée maximale de l’inscription de l’hypothèque est de 50 ans.

2. Combien coûte une hypothèque?

De nombreux critères entrent en compte dans le calcul des frais hypothécaires. Pour commencer, il faut tenir compte de votre mise de fonds et du taux d’intérêt qui vous a été accordé. La période d’amortissement, la fréquence des versements et le terme sont aussi des éléments essentiels.

Enfin, des critères sur votre niveau de vie sont aussi pris en compte, comme votre revenu brut, vos frais de chauffage, ou vos impôts fonciers.

Il est possible de calculer approximativement le coût de l’hypothèque avant de la mettre en oeuvre. Plusieurs outils sont à votre disposition gratuitement sur internet. Cependant, pour réaliser une hypothèque, nous vous conseillons de vous tourner auprès de professionnels de l'assurance hypothécaire.

3. Qu'est-ce qu’une mise de fonds?

Une mise de fonds est un montant que vous devrez débourser au tout début de la période de remboursement de votre prêt hypothécaire. La mise de fonds minimale est de 5% pour un prêt de moins de 500 000 $. Donc, pour acheter une maison à 350 000 $, vous allez devoir débourser un montant de 17 500 $.

4. À taux fixe ou à taux variable?

Lorsque vous faites une demande de prêt hypothécaire, vous devez choisir le type de taux hypothécaire que vous souhaitez avoir. Celui-ci peut être fixe ou variable.

Un taux hypothécaire fixe, comme son nom l’indique, reste fixe pour toute la durée du terme qui dure généralement 5 ans. À la fin du terme, vous pourrez négocier un nouveau taux d’intérêt. Un taux hypothécaire fixe est souvent plus élevé qu’un taux hypothécaire variable.

Sur le long terme, un taux hypothécaire variable est plus avantageux qu’un taux hypothécaire fixe, car il vous permet de profiter des baisses. Il est cependant plus risqué, car il varie en fonction du marché.

Nous espérons que cet article vous fournira de précieux conseils qui vous seront utiles pour magasiner votre première hypothèque.