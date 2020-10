Fondation Laurentides rendra 473 700 $ disponibles en soutien aux organismes de bienfaisance

Un 2e cycle de financement du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire (FUAC) est mis en place pour aider les communautés à continuer à lutter contre les effets de la COVID-19. Dans ce 2e volet, la Fondation Laurentides distribuera un montant total de 473 700 $ pour soutenir des organismes de bienfaisance du territoire, qui sont présents pour aider des groupes dont la vulnérabilité a été accrue depuis le début de la pandémie.

Pour répondre à des besoins critiques, liés spécifiquement aux répercussions engendrées par l’éclosion du Coronavirus, la Fondation Laurentides agit en collaboration avec toutes les parties prenantes de la communauté.

« Les organismes de bienfaisance sont au courant des besoins réels sur le terrain. C’est pourquoi il importe d’être à leur écoute, pour arriver à protéger les gens les plus fragiles », souligne André Marion, président de la Fondation Laurentides, avant d’ajouter : « Lors du premier volet du FUAC, l’été dernier, la Fondation a pu observer l’impact positif qu’ont engendré les 32 projets qui ont été financés ».

Rappelons que ce Fonds d’urgence est financé par le Gouvernement du Canada à hauteur de 350 millions de dollars pour aider les personnes les plus touchées par la COVID-19. Il s’agit d’un partenariat entre les Fondations communautaires du Canada (FCC), Centraide United Way Canada et la Croix-Rouge canadienne.

Processus d’acceptation des projets

Les donataires reconnus peuvent trouver plus d’information et déposer une demande auprès de la Fondation Laurentides, du 5 au 30 octobre, au lien suivant :http://fondationlaurentides.org/about.

Du 1er au 16 novembre, un comité analysera toutes les demandes reçues. Les demandeurs connaîtront les décisions du 1er au 15 décembre. Le versement du paiement de la subvention suivra rapidement après l’annonce.

Communiquer avec la chargée de projet de la Fondation Laurentides en écrivant à [email protected] ou par téléphone au (450) 987-0552.