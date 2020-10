Table Forêt Laurentides a tiré son épingle du jeu

L’organisme d’éducation forestière Table Forêt Laurentides, a tenu son assemblée générale annuelle virtuelle récemment. Au cours de l’année dernière, Table Forêt Laurentides a rencontré plus de 2728 personnes partout sur le territoire de la région administrative et plus de 50 000 individus ont été touchés par les activités de l’OBNL.

L’organisme à but non lucratif a comme mission de faire connaître le secteur forestier et les métiers qui s’y exercent grâce à des programmes éducatifs pour les jeunes et moins jeunes.

Réinvention

«Cette année 2019-2020 nous a permis de nous consolider dans notre offre d’activité et d’animation, explique Mylène Gagnon, directrice de l’organisme. Nous croyions avoir trouvé notre rythme de croisière. Et bien non! Comme plusieurs, la dernière année nous a amené à nous réinventer, par choix, mais aussi par obligation. Heureusement pour nous, notre créativité est toujours au rendez-vous! Ainsi, malgré tous les bouleversements du printemps 2020, nous avons su tirer notre épingle du jeu.»

La campagne de financement annuelle sera lancée à l’automne et l’organisme espère que les partenaires seront toujours au rendez-vous malgré le contexte actuel.

L’organisation se tourne vers l’avenir et prévoit des plans alternatifs en fonction du contexte de santé publique.

Le surplus dans le rapport annuel s'explique du fait qu'au 31 mars 2020, plusieurs activités et projets n'étaient pas encore tout à fait terminés et que certaines activités ont été reportées ou annulées à cause de la pandémie, entraînant une diminution des dépenses associées.

Projet de distribution d'un abécédaire forestier dans les écoles

L'augmentation du budget est principalement due à l'augmentation de l'enveloppe qui a été accordée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour le déploiement du programme d'éducation forestière.

Pour ce qui est de l’année 2020-2021, Table Forêt Laurentides prévoit plusieurs nouveaux projets dont le lancement d’un abécédaire forestier distribué gratuitement dans les écoles des Laurentides en novembre ainsi que d’un nouveau site web optimisé qui guidera l’utilisateur dans son parcours d’éducation forestière.

L’organisme reste présent dans la communauté des Laurentides et se dit flexible aux demandes des citoyens. Que ce soit les métiers forestiers, la découverte des pratiques forestières, l’identification de la faune et la flore des Laurentides, la Table Forêt Laurentides est présente pour intriguer, éduquer et sensibiliser.