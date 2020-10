À Saint-Jérôme, un déploiement policier pour faire respecter les mesures de santé publique

Un déploiement d’activités spécifiques visant à assurer le respect des mesures de santé publique en fonction des nouvelles annonces gouvernementales est effectué à travers les services policiers du Québec.

L’opération OPS28 est en vigueur du 1er au 28 octobre. Elle vise à une appropriation des nouvelles règles décrétées pour les zones rouges et adaptation des efforts de renforcement à l’égard du respect des règles sanitaires, avec l’utilisation du constat portatif, le RIG et la fiche de signalement à la Santé publique, le cas échéant (efforts constants).

Depuis le 1er octobre, le SPVSJ a multiplié les interventions policières afin de sensibiliser les citoyens du territoire de Saint-Jérôme aux règles gouvernementales.

Ces actions prioritaires de sensibilisation se poursuivront au courant des prochains jours dans les endroits ciblés :

- Abords des établissements secondaires et en transport scolaire le matin, le midi et à la fin des classes (en collaboration avec le ministère de l’Éducation);

- Parcs et endroits publics;

- Contrôle de la fermeture des bars, des salles à manger et centres d’entraînement pour s’assurer du respect du décret;

- Endroits aléatoires.