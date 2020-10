Fin de l’éclosion de COVID-19 à l’Hôpital Laurentien

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a confirmé que l’éclosion de COVID-19 est terminée à l’Hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts. En effet, l’établissement n’a recensé aucun nouveau cas de transmission entre ses murs depuis plus de 14 jours.

Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, souligne que la mobilisation du personnel et des médecins ainsi que leurs efforts soutenus à enrayer la transmission du virus ont été les éléments gagnants dans le rétablissement de la situation.

En plus de l’application des mesures de prévention et de protection recommandées par les équipes de prévention et contrôle des infections et les microbiologistes de l’établissement, le CISSS des Laurentides a mené diverses actions de front, dont l’ajout de personnel, l’augmentation des nettoyages et désinfections, le dépistage massif et la surveillance quotidienne.

« Je suis très heureuse de cette nouvelle, mais il n’en demeure pas moins que le combat contre la COVID-19 est loin d’être terminé et nous devons absolument poursuivre nos efforts et continuer d’appliquer toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections pour assurer la sécurité du personnel et des personnes hospitalisées », a souligné Mme Landry.

Dans le cadre du passage aux niveaux d’alerte rouge et orange dans les Laurentides, les usagers hospitalisés ou hébergés au sein d’une installation du CISSS peuvent recevoir uniquement la visite de leurs proches aidants. Toutes les informations à propos des visites en centre hospitalier pendant la pandémie de COVID-19 sont disponibles sur le site Internet du CISSS des Laurentides au www.santelaurentides.gouv.qc.ca.