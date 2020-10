Deux nouveaux complexes d’hospitalisation construits pour décembre

Au cours des dernières semaines, le ministère de la Santé et des Services sociaux a procédé à l’annonce de la construction de deux complexes d’hospitalisation rapide: un à l’Hôpital de Saint-Eustache et un à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme.

Une fois leur construction terminée, ces deux nouvelles installations accueilleront des personnes nécessitant une hospitalisation à la suite d’une chirurgie.

Ces deux complexes temporaires seront en fonction au cours du mois de décembre et permettront à l’établissement de récupérer des espaces au sein même de ces deux hôpitaux. Les lieux qui seront ainsi dégagés permettront d’ajouter des espaces afin de mieux répondre aux besoins qui découleront de la deuxième vague de COVID-19 au cours des prochains mois.

Le but est d’accueillir plus aisément les patients nécessitant une hospitalisation, dont ceux présentant des symptômes de la COVID-19. Un total de 62 lits seront disponibles dans le complexe d’hospitalisation rapide de l’Hôpital de Saint-Eustache et de 57 lits au complexe de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme.

Maintenir les services de chirurgie

Par ailleurs, la clientèle de chirurgie a été sélectionnée afin d’occuper les complexes d’hospitalisation rapide afin de permettre de maintenir les activités de chirurgie, dans la mesure du possible, dans le contexte de la COVID-19.

« Cela aura certainement un impact positif sur nos listes d’attente. Rappelons que nous souhaitons délaisser le moins de services possible, et ce, même si la pandémie actuelle nous sollicite grandement. Malgré la COVID-19, la population continue d’avoir besoin de nos services pour des chirurgies, des examens diagnostics, des consultations diverses, etc », a mentionné la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, Rosemonde Landry.