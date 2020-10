Prévention des chutes : la semaine de sensibilisation débute dans les Laurentides

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides prend part à la Semaine nationale de la sécurité des usagers se déroulant du 26 au 30 octobre. Le CISSS des Laurentides mettra de l’avant le thème La prévention des chutes : l’affaire de tous pour l’édition 2020.

La participation du CISSS des Laurentides à cette semaine vise à sensibiliser les employés et médecins de l’organisation, de même que la population générale, les usagers et leurs familles, à la prévention des chutes, et ce, autant au domicile qu’en contexte de prestation de soins et de services.

Les chutes peuvent survenir à tout âge et dans diverses circonstances et sont susceptibles de causer des blessures légères à sévères, conduisant parfois même à une hospitalisation ou même au décès.

Dans la région des Laurentides, les chutes ont causé plus de 2000 hospitalisations depuis 2014 dont près de 65 % concernent les personnes âgées de 65 ans et plus. Nous savons qu’il est toutefois possible de prévenir les chutes et les blessures par la mise en place de stratégies efficaces.