Les Églises Anglicane, Catholique et Unie des Laurentides s’unissent pour parrainer des réfugiés syriens

Le comité œcuménique « Parrainage Laurentides » lance un appel urgent à la population des Laurentides en vue de recueillir 43 200$ d’ici au 20 novembre prochain afin de parrainer une famille syrienne réfugiée actuellement en Turquie et un jeune adulte réfugié au Liban.

« La pandémie nous affecte tous d’une façon ou d’une autre, mais elle frappe encore plus durement les gens des pays pauvres et spécialement ceux dont le pays est en guerre, comme la Syrie. Nous, chrétiens et gens de bonne volonté, nous ne pouvons pas nous fermer les yeux devant tant de misère et ne rien faire », souligne le curé André Daoust.

D'ici le 20 novembre prochain, il s’agit de créer un fonds de 43 200$ qui sera déposé dans un compte dédié au parrainage car la somme requise pour parrainer une famille de deux adultes et d’un enfant est d’environ 26 700$ et de 16 500$ pour parrainer un jeune adulte célibataire.

Les deux familles Alkhayat, déjà parrainées et accueillies à l’automne 2017, avaient demandé instamment au curé Daoust de parrainer la fille de Sahar, Mafaz, son mari et leur bébé, ainsi que le neveu de Riad Alkhayat, Kenan, jeune adulte, car elles savaient la misère et la détresse vécue par ces personnes réfugiées.

Le 26 janvier dernier, lors d’une célébration œcuménique à Huberdeau, le Curé a lancé l’idée que les Églises Anglicane, Catholique et Unie des Laurentides travaillent ensemble pour parrainer ces réfugiés syriens. Le 9 mars suivant, avait lieu la première réunion du comité œcuménique.

Pour la zone des Laurentides, la fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Pays-d’en-Haut est l’organisme à but non lucratif qui agit à titre de parrain officiel et qui émettra les reçus aux fins de l’impôt.

» Pour faire un don, envoyer ce dernier à Paroisse Notre-Dame-PDH-parrainage, 166, rue Lesage, Sainte-Adèle, J8B 2R4, ou cliquer sur le lien suivant pour un don en ligne : https://app.simplyk.io/fr/fundraising/a7bb531f-11de-4116-a53c-eaa1d11bea5e