Leucan Laurentides-Lanaudière offre des boîtes gourmandes à l’approche du temps des Fêtes

Ne pouvant plus tenir ses soirées-bénéfices en présentiel en raison du contexte actuel, l’Association Leucan Laurentides présente le Noël Gourmand Leucan, présenté par RBC.

Selon l'association, c'est une façon festive et sécuritaire de célébrer le temps des Fêtes, tout en assurant des services essentiels aux enfants atteints de cancer et leur famille du Québec.

Noël Gourmand Leucan est une soirée de plaisir culinaire au profit de la cause.

Les boîtes gourmandes sont tout indiquées pour les entreprises qui désirent offrir un cadeau spécial à leurs employés ou leurs partenaires.

Elles sont aussi parfaites pour les gens qui désirent s’accorder une soirée hors du commun à la maison. Chaque boîte gourmande comprend :

Un repas quatre services pour deux personnes (entrée, choix de plats principaux, plateau de fromages et dessert);

Une bouteille de vin;

Un jeu créé par Voiles en Voiles qui peut se jouer en famille ou en visioconférence avec des collègues de travail.

Leucan Laurentides-Lanaudière s’est associé avec Leblanc Traiteur pour la région des Laurentides et La Distinction pour la région de Lanaudière afin de concocter deux menus savoureux.

« Nous avons créé de magnifiques partenariats avec deux traiteurs de renom et nous sommes extrêmement fiers des menus que nous vous proposons. Gâtez-vous et vos proches tout en faisant une belle action pour aider les enfants atteints de cancer » affirme Mathieu Déziel, directeur régional à Leucan pour la région Laurentides-Lanaudière.

Le soutien aux familles, au cœur des préoccupations de Leucan.

L’argent amassé dans le cadre de la campagne Noël Gourmand Leucan permettra de financer le service d’accompagnement et de soutien affectif de l’Association. Ainsi, Leucan pourra continuer d’offrir aux familles :

Une prise en charge dans les heures qui suivent le diagnostic;

L’accès à de l’information exhaustive sur le cancer 24/7, grâce au Centre d’information Leucan;

L’accès à une agente de services aux familles de Leucan, même de la maison.

Leucan invite les entreprises et le grand public à commander leurs boîtes gourmandes dès aujourd’hui en visitant le site Web de l’événement : www.leucan-gourmand.com.

À propos de Leucan Laurentides-Lanaudière

Leucan Laurentides-Lanaudière fait partie des neuf bureaux régionaux de Leucan, l’Association fondée en 1978. Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, Leucan est une alliée fidèle de centaines de membres dans la région touchés par le cancer pédiatrique. Grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine, l’Association peut offrir des services distinctifs et adaptés auxquels s’ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d’information Leucan.