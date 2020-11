La vignette de stationnement hivernal de retour pour 2020-2021

Les Thérésiennes et les Thérésiens seront heureux d’apprendre que la vignette de stationnement hivernal de nuit est de retour pour la saison 2020-2021.

Ce projet pilote mis sur pied l’an dernier permet aux citoyens s’étant procuré une vignette de stationner leur véhicule sur les voies publiques sans s’exposer à l’émission d’un constat d’infraction, du 1er décembre au 15 mars, de minuit à 7 h.

Il est toutefois important de préciser que cette autorisation de stationnement est suspendue pendant les opérations de déneigement. Les citoyens sont avisés du début et de la fin des opérations via courriel et/ou texto. Ils peuvent également joindre en tout temps une boîte vocale automatisée pour savoir si une interdiction de stationnement est en vigueur.

« Nous avons vendu un peu plus de 550 vignettes l’an dernier, une expérience qui s’est avérée dès plus positives. Nous souhaitions donc continuer d’offrir cette alternative de stationnement de nuit pendant la période hivernale aux Thérésiennes et aux Thérésiens qui en ont besoin. Les vignettes leur simplifient la vie lorsqu’il n’y a pas d’opération en cours sur le territoire », indique la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Nouveau cette année, la ville est divisée en trois zones selon les opérations de déneigement spécifiques à chacune. Une carte des zones et un outil de recherche sont disponibles sur le site Web de la Ville pour savoir dans quelle zone se trouve la rue où un citoyen souhaite stationner son véhicule.

S’INSCRIRE ET SE PROCURER UNE VIGNETTE

À compter du 9 novembre, les vignettes seront en vente en ligne via le site Web de la Ville (prévoir un délai de manutention et de livraison par la poste) ou en personne à la Maison du citoyen (37, rue Turgeon), pendant les heures d’ouverture.

Exceptionnellement, cette dernière sera également ouverte le jeudi 19 novembre, de 17 h à 20 h, pour la vente de vignettes. Une preuve de résidence (ex. : permis de conduire ou compte de taxes) ou une Carte citoyen valide est exigée pour un achat à la Maison du citoyen, alors qu’une Carte citoyen valide est obligatoire pour se procurer une vignette en ligne.

Les citoyens peuvent acheter un nombre illimité de vignettes, au coût de 40 $ l'unité, sur présentation d’une preuve de résidence. Il est de la responsabilité du résident qui se procure une ou plusieurs vignettes d’aviser les autres personnes qui en feront usage des modalités d’utilisation.

Celles et ceux qui sont intéressés à se procurer une vignette doivent tout d’abord s’inscrire en ligne au système de messages d’urgence automatisés afin de recevoir les avis de déneigement. Il est possible d’inscrire les coordonnées de toutes les personnes habitant à la même adresse qui utiliseront les vignettes afin qu’elles reçoivent les avis. Les avis sont envoyés par courriel et/ou texto uniquement.

L’inscription au système de messages automatisés des citoyens qui avaient une vignette l’an passé demeure valide. Toutefois, si des changements sont survenus aux coordonnées inscrites à leur dossier, ils doivent les apporter eux-mêmes en accédant au système. Ils doivent ensuite se procurer une nouvelle vignette pour la saison 2020-2021.

RAPPELS

À Sainte-Thérèse, le stationnement de nuit est interdit du 1er décembre au 15 mars :

De minuit à 7 h, sur les voies publiques

De minuit à 6 h, dans les stationnements publics

D’autres options de stationnement hivernal sont offertes :

Stationnement en mode alternatif

Feux clignotants dans le secteur du Village

Stationnement de nuit permis sur certains tronçons de rue

Cases de stationnement réservées dans certains parcs municipaux

Consultez le www.sainte-therese.ca > Transport et voirie > Stationnement > Stationnement en période hivernale pour voir les emplacements spécifiques.

Toute l’information concernant le projet pilote de la vignette de stationnement de nuit en période hivernale est en ligne : www.sainte-therese.ca/vignette.