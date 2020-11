Le CISSS des Laurentides couronné pour l’invention d’un système roulant pour chaises en CHSLD

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est fier d’annoncer l’obtention d’un prix important, le Lauréat Or, catégorie Innovation – Organismes publics, lors du 15e Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, tenu le 30 octobre dernier.

Ce prix a été décerné au CISSS des Laurentides et plus particulièrement à l’équipe du Centre d’hébergement de Mont-Tremblant pour la conception d’un système roulant pour chaises de salle à manger lors de la mobilisation des résidents.

Son fonctionnement est fort simple et facilitant pour tous, employés et résidents. Pendant la période de repas, le personnel soignant doit, à plusieurs reprises, déplacer les chaises sur lesquelles les résidents sont assis pour les rapprocher ou encore les éloigner des tables de la salle à manger.

Un système qui soulève et déplace les chaises sans effort a été créé. De fait, l’ajout de roulettes aux pattes arrière des chaises reliées à un pivot central facilite le déplacement des patients et maximise leur confort.



« Je tiens à féliciter cette équipe pour la création d’un projet aussi ingénieux! », de s’exclamer la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Mme Rosemonde Landry, qui souligne la volonté des équipes de toujours travailler pour le bien-être et le plus grand confort des résidents.