Savoir calculer la pente de la gouttière

Pour éviter un sous-sol inondé, des fondations endommagées et d'autres problèmes graves ou potentiellement très coûteux, le système de gouttières de votre maison doit bien fonctionner. Vous pensez peut-être que vos gouttières sont parallèles à la ligne de toit de votre maison, mais elles sont en fait légèrement inclinées pour assurer un drainage adéquat dans le tuyau de descente.

Les problèmes sont inévitables lorsque les gouttières sont mal inclinées. Prenez le temps de bien régler la pente de vos gouttières et vous aurez la certitude que chaque goutte d'eau de pluie ira exactement où elle le devrait. Voici comment calculer la pente de la gouttière.

Qu'est-ce que la pente de la gouttière ?

La pente de la gouttière correspond à l'inclinaison de la gouttière pour laisser l'eau de pluie s'écouler. Si les gouttières ne s'inclinent pas, l'eau s'y accumule. La quantité d'eau collectée augmente jusqu'à ce qu'elle déborde sur les côtés de la gouttière. Cependant, si les gouttières sont trop inclinées, elles ne retiennent pas l'eau et celle-ci pourrait éclabousser les côtés en cas de pluie abondante.

Les gouttières et descentes pluviales

Toutes les gouttières doivent s'incliner vers le tuyau de descente le plus proche. Si vous avez une longue ligne de toit, ayez un tuyau de descente à chaque extrémité et inclinez la gouttière vers l'une ou l'autre extrémité à partir du centre. Par exemple, si votre ligne de toit mesure 60 pieds de long, créez une pente de 3/4 de pouce entre le centre de la ligne de toit et l'une ou l'autre extrémité. De plus, l'eau ne se rend pas naturellement dans les coins, alors installez un tuyau de descente chaque fois que la ligne de toit se courbe.

Comment calculer la pente de la gouttière ?

En règle générale, la pente de la gouttière est fixée à 1/4 de pouce par 10 pieds de gouttière. Par exemple, si vous avez 30 pieds de gouttière, le calcul est 1/4 x 3 = 0,75, c'est-à-dire 3/4 de pouce. Cela signifie que l'extrémité du tuyau de descente de la gouttière doit être placée 3/4 de pouce plus bas que l'autre extrémité.

Pour calculer la pente de la gouttière, attachez une extrémité d'un long morceau de ficelle au point le plus élevé de votre gouttière et l'autre extrémité à l'emplacement de votre descente. Utilisez un niveau pour vous assurer que la corde est complètement parallèle au sol. Mesurez la longueur de la ficelle pour déterminer la distance entre les deux points. Si vous avez 30 pieds de gouttière, comme dans l’exemple ci-dessus, vous savez que la pente doit être de 3/4 de pouce. Prenez l'extrémité de la ficelle au niveau du tuyau de descente, abaissez-la de 3/4 de pouce et remettez-la en place. Marquez les deux extrémités de la ficelle avec un crayon puis retirez-la. Prenez une ligne de craie à partir de ces deux marques pour déterminer la ligne que suivront vos gouttières. Répétez ce processus pour toutes les gouttières autour de votre ligne de toit.