Budget 2021: gel du compte de taxes à Bois-des-Filion 

La Ville de Bois-des-Filion annonce un gel du compte de taxes pour l’année 2021. Cette décision est la conséquence de deux événements : une forte croissance de la construction domiciliaire en 2020 et une aide financière du gouvernement du Québec pour aider les municipalités à absorber une bonne partie des coûts de la pandémie.

Cette situation, jointe à une rigueur constante dans la gestion des finances municipales, a permis de boucler le budget malgré la hausse de l’indice des prix à la consommation (IPC).

Ainsi, à moins qu’il n’y ait eu des rénovations majeures ayant entraîné une hausse de la valeur des propriétés, le compte de taxes que recevront les Filionois en janvier ou février 2021 sera identique à celui de 2020, étant donné que le rôle d’évaluation n’a pas été modifié et que les taux de taxes et de services demeurent les mêmes. Certains secteurs connaîtront même une légère baisse, due à des économies réalisées pour l’enlèvement de la neige.

Pour le maire Gilles Blanchette, cette décision permettra aux contribuables de bien planifier leur budget personnel et offrira un certain répit à ceux et celles qui ont subi les conséquences de la pandémie, notamment dans le secteur commercial.

« Notre tradition a toujours été de respecter la capacité de payer des contribuables, tout en maintenant des services de qualité et en améliorant chaque année notre milieu. Ce gel de taxes rencontre donc cet objectif, alors que l’année 2021 s’annonce très intéressante pour l’économie de Bois-des-Filion », a conclu monsieur Blanchette.