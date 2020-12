Balades du père Noël à Sainte-Thérèse!

Les Thérésiennes et les Thérésiens ont été si sages cette année que le père Noël n’a pas pu résister à l’envie de venir les saluer! Les 19 et 20 décembre prochains, le célèbre personnage à barbe blanche parcourra la ville à bord de son chariot de Noël pour souhaiter de joyeuses Fêtes aux citoyennes et citoyens de tous les âges.

Deux parcours différents par jour seront empruntés par le père Noël, lui donnant l’occasion de sillonner la plupart des rues de la Ville. Les citoyens peuvent consulter dès maintenant les cartes des trajets ainsi que l’heure du départ de chacun d’eux, en visitant le site de la municipalité de Sainte-Thérèse.

« Le père Noël n’a pas pu recevoir les enfants dans sa maisonnette cette année, alors c’est sur la route qu’il ira les voir! Nous sommes très heureux de pouvoir semer du bonheur dans les rues thérésiennes, et d’offrir ce moment magique à quelques jours de Noël! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Et pour s’assurer de ne pas manquer son arrivée, un signal sonore se fera entendre quelques minutes avant le passage du père Noël! Juste assez de temps pour permettre aux petits et grands de se préparer à l’accueillir. Les citoyens pourront suivre son trajet en temps réel grâce à la géolocalisation de son chariot. Le lien sera actif sur le site Web de la Ville dès son départ!

Malgré le contexte exceptionnel entourant la COVID-19, la population pourra voir le père Noël tout en respectant les consignes de distanciation physique lors de ses balades dans la ville. Les citoyens sont encouragés à sortir sur leur balcon ou sur leur terrain pour le saluer. Afin de respecter les mesures imposées par la Santé publique, rappelons que Sainte-Thérèse est en zone rouge et que les rassemblements sont donc interdits. Ainsi, aucun marcheur ne pourra suivre le chariot du père Noël.