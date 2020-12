Nos conseils pour un superbe garage

Un garage ne sert pas uniquement à abriter une voiture. Il permet également d'entreposer des outils de jardinage, une tondeuse, des vélos, des équipements de ski et plusieurs autres équipements utiles durant l’année. Rénover et aménager adéquatement votre garage peut vous permettre de mieux vous y retrouver. Voici nos conseils pour bien aménager votre garage.

1. Planifiez vos espaces de rangement

Faites un plan de votre garage et planifiez différents espaces à l’intérieur de celui-ci. En plus de la voiture, vous pouvez planifier par exemple, un espace de rangement pour les outils de jardinage et une autre place pour les vélos, les skis et les autres accessoires de sport.

2. Désencombrez le sol

Si vous voulez vous déplacer facilement dans votre garage, vous devez essayer de désencombrer le sol. Un bon moyen d’y arriver est d’accrocher des équipements sur le mur. Ceux dont vous vous servez le moins peuvent être accrochés au plafond. Une étagère est également un bon moyen de désencombrer l'espace.

3. Utilisez des contenants ou des supports pour chaque chose

Pour vous y retrouver facilement dans votre garage, utilisez des contenants comme des bacs pour chaque outil. L’utilisation d'étiquettes rend la chose beaucoup plus pratique et efficace et vous permet de retrouver rapidement ce que vous cherchez. Pour les trottinettes et les vélos, vous pouvez utiliser des supports sur le mur ou en hauteur.

Pour les outils de rénovation, optez pour des panneaux ou des volets perforés. Vous pouvez également ranger vos vis dans des pots de verre. Aménagez une table pliable pour éviter de trop encombrer votre espace. Pour les outils de jardinage, vous pouvez utiliser une palette et des gouttières.

4. Repeindre les murs et sols pour refaire une beauté à votre garage

Pour refaire une beauté à votre garage, vous pouvez repeindre les murs de la couleur que vous désirez. N’hésitez pas à rénover votre plancher également. Il est possible de s'orienter vers un sol en époxy pour redonner de l’éclat à votre garage.

5. Laissez un espace sur les côtés de la voiture

Pour bien dégager les portes, vous devez laisser un espace de 27 à 32 pouces de chaque côté de votre véhicule. Comme cela a déjà été mentionné, l’utilisation de support et du plafond est un bon moyen de désencombrer l’espace. Optez également pour des armoires fermées en fonction des objets à placer.

6. Garder les objets dangereux hors de la portée des enfants

Certains objets dans le garage peuvent être coupants et donc, dangereux pour les enfants. Par conséquent, ces objets doivent être rangés dans des endroits inaccessibles pour les enfants. Cela peut être en haut d’une étagère ou suspendu au plafond.

En conclusion

Si vous y mettez du temps et un peu d’argent, il est possible d’aménager votre garage le plus convenablement possible. Tout est une question d’organisation et de planification.