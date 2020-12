Présentation du budget 2021 de Boisbriand aux gens d'affaires

Les gens d’affaires et acteurs municipaux se sont virtuellement réunis, le 8 décembre dernier, pour assister à la présentation du Budget 2021 : Tout savoir sur Boisbriand, par la mairesse Marlene Cordato.

L’activité était organisée par le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB).

En exclusivité et en direct, la mairesse Cordato a présenté les grandes orientations 2021 de la Ville de Boisbriand. Le budget municipal s’élève cette année à 69,1 M$, en hausse de 2,63 % comparativement à 2020.

« Si vous m’aviez dit l’année dernière que je présenterais le budget 2021 aux gens d’affaires par l’entremise d’une caméra, en direct d’un studio, je ne vous aurais pas cru! Mais il faut se rendre à l’évidence : la COVID-19 a eu des impacts sur bien des aspects de nos vies, incluant la gestion et les finances municipales », a déclaré la mairesse.

Parmi les mesures qui caractérisent le budget 2021 de la Ville de Boisbriand, mentionnons le gel du taux des taxes foncières et des tarifs pour l’ensemble des catégories d’immeubles (résidentiel, commercial et industriel), la reconduction de la stratégie pour réduire le fardeau fiscal des petits commerces et des petites industries, ainsi que le maintien des mesures pour la redynamisation des terres agricoles instaurées en 2020.

Les gens d’affaires ont également pu assister au dévoilement vidéo du nouveau centre de création de Boisbriand. La Ville espère pouvoir procéder à son inauguration officielle au printemps 2021, en fonction des mesures sanitaires.

Le vice-président du RGAB, Martin Bradette, a ensuite souligné les grandes réalisations du RGAB.

« C’est avec le soutien de nos partenaires annuels, Faubourg Boisbriand, Les supermarchés IGA Daigle, PFD Avocats et la ville de Boisbriand, (que le RGAB réalise des projets collectifs comme Soyons Brillants, achetons à Boisbriand, la campagne d’achat local qui a généré des retombées de 45 000 $ dans les commerces de Boisbriand. Nous tenons à remercier également chacun des 29 partenaires de la campagne qui permet au RGAB de remettre un montant de 19 550 $ à l’organisme Les Services d’Entraide le Relais. C’est une somme record en cette période exceptionnelle! »