Les employés de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines offrent leur fête de Noël aux citoyens dans le besoin

Les employés de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines ont fait le choix d’offrir cette année la totalité de la somme prévue pour leur fête de Noël à la Ville à un organisme communautaire anneplainois.

En effet, la somme de 7000 $ a été remise au Dépannage alimentaire des Chevaliers de Colomb afin de bonifier le nombre de paniers de Noël et d’aide alimentaire disponibles pour les familles dans le besoin.

Les employés ont estimé prioritaire de venir en aide à des familles d’ici qui traverseraient un temps des fêtes plus difficile, ou qui auraient vécu des périodes plus déstabilisantes dans les derniers neuf mois de pandémie. L’équipe de la Ville a à cœur de soutenir les citoyens dans les situations critiques telles que celle que nous traversons depuis des mois.

« Le Conseil est très fier de notre équipe à la Ville. Cette initiative est venue directement des employés et le consensus fut immédiat. Ce sont des employés de cœur qui font vivre Sainte-Anne-des-Plaines et cela me touche particulièrement. Si on additionne la contribution habituelle de la Ville, ce sont 8 500 $ dont bénéficiera cet organisme pour les prochains mois » a souligné monsieur Guy Charbonneau, maire de la Ville.