Gel des taux de taxes à Mirabel et budget 2021

Le Conseil municipal de la Ville de Mirabel a adopté, lors de la séance publique du 14 décembre, son budget 2021.

« Ainsi, cette année, le budget que nous déposons s’établit à 99 817 000 $. C’est presque 100 millions pour son 50e anniversaire. Cela représente une hausse de 5,1 % par rapport au budget déposé l’an passé. Afin d’offrir un peu de répit aux familles mirabelloises, nos taux de taxes de 2020, qui sont parmi les plus bas au Québec pour une Ville de notre importance, seront gelés et donc reconduits en 2021 », a écrit avec fierté M. Jean Bouchard, maire de Mirabel, dans son discours présenté par M. Patrick Charbonneau, maire suppléant et conseiller municipal.

« Plus que jamais nous avons été guidés par une ferme volonté de respecter les contribuables et leur capacité de payer. Nous savons que l’année 2020 fut particulièrement difficile financièrement pour l’ensemble des Québécois et les Mirabellois n’y ont pas fait exception », a ajouté M. Bouchard.

D’ailleurs, n'eût été l’aide financière reçue du gouvernement du Québec pour faire face à la pandémie, la Ville de Mirabel aurait eu à augmenter les taxes municipales.

Ainsi, l’aide reçue permet d’éponger l’augmentation des dépenses générées par l’inflation et les services additionnels comme l’entretien des nouvelles rues, l’augmentation des salaires ainsi que la hausse des contrats de déneigement, des contrats de collectes des matières recyclables et des matières organiques, etc.

Dépenses opérationnelles en hausse



En 2020, Mirabel a poursuivi sa croissance alors que le nombre de logements a augmenté de 5,2 % pour s’établir à 24 576 unités. On estime que la population augmentera d’environ 5%, ce qui portera la population de Mirabel à plus de 60 000 personnes.

Cette croissance a un impact positif sur la richesse foncière qui a progressé de 7,6 %. Dans ce contexte de croissance, la hausse des dépenses d’opération est de 6,4%.

Importants projets 2021

D’importants projets seront réalisés au cours de la prochaine année, que l’on pense notamment aux festivités du 50e anniversaire, au Centre récréatif pour les 55 ans et plus, à la levée du moratoire sur la construction résidentielle et la mise de l’avant de nouvelles règles qui tiendront compte de la capacité des infrastructures, du transport et de l’environnement, à l’aménagement de trois parcs à chiens, au partenariat avec le spectacle aérien sur le site aéroportuaire ou à la bonification des services de sécurité incendie et policière.

Un programme d’immobilisations

Une somme de 60 millions servira à l’amélioration du réseau routier, que ce soit pour du pavage, de la réfection de ponceaux ou de la chaussée, puis elle permettra la réhabilitation du réseau d’aqueduc et des égouts sur le territoire. Elle permettra aussi l’entretien et l’amélioration des parcs et des terrains de jeux.

Au niveau du transport, la Ville de Mirabel prévoit la construction d’un passage piétonnier pour relier les rues Charles et Victor, dans le secteur de Saint-Janvier, la poursuite de la piste cyclable pour rejoindre Le Saint-Augustin au secteur de Saint-Augustin et une autre reliant le boulevard Saint-Canut Ouest au secteur plus urbanisé de Saint-Canut, la réfection de la route 158 à l’intersection du chemin Saint-Simon de même que le réalignement de la rue Boileau et de la rue Lapointe, dans le secteur de Saint-Janvier.