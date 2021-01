Télétravail : 4 conseils pour une chaise de bureau

Lorsque nous sommes en télétravail, nous passons le plus clair de notre temps en position assise, il est donc essentiel pour notre qualité de vie d’avoir un matériel adéquat pour se sentir à l’aise et capable de travailler sans aucune douleur.

En effet, une chaise de bureau doit être confortable et pratique pour nous permettre d’avoir une belle liberté de déplacement tout en gardant une bonne position. Cependant, investir dans une chaise ergonomique peut être assez dispendieux alors n’hésitez pas à prendre un prêt d’argent sans enquête de crédit pour assurer votre confort.

En attendant de trouver la chaise de vos rêves, voici quelques idées de critères que vous devez prendre en considération pour choisir une bonne chaise de bureau.

Les appuis-bras

Lorsqu’on travaille dans l’informatique, il est important d’avoir une chaise avec de bons appuis-bras, car le cas contraire pourrait vous donner des problèmes d’épaule et de dos.

Pour vous assurer d’avoir une bonne ergonomie, vos appuis-bras doivent être à la fois horizontaux, réglables et courts pour soutenir l’ensemble de vos avant-bras du coude jusqu’au poignet.

À noter que les appuis-bras courts sont un moyen efficace de s’approcher du bureau sans devoir décoller notre dos du siège.

Le siège

Pour vous maintenir dans une bonne posture tout au long de votre journée de travail, vous devez avoir un siège réglé à la bonne hauteur. La bordure avant doit être arrondie pour faciliter votre circulation sanguine.

Pour les personnes plus élancées, il faut priorisez les chaises offrant un réglage en profondeur. Vous avez le choix entre un siège sur glissière ou un dossier qui recule.

Le dossier

Pour éviter de nombreuses douleurs lombaires et dorsales, il est important que vous ayez un dossier à la fois ferme et réglable en hauteur. Pour une question d’ergonomie, il est préférable qu’il soit également réglable en inclinaison et doit être en mesure de rester stable.

Les roulettes

Pour les roulettes, il n’y a pas de particularité à prendre en compte à part le fait que vous devez penser à la manière dont elles circulent et au type de plancher que vous avez. Si le plancher de votre bureau est muni de moquette, il vous faut des roulettes en nylon alors que s’il s’agit d’un plancher dur, des roulettes en uréthane devraient être une bonne option.

En conclusion, pour choisir une chaise de bureau idéale pour répondre aux exigences de l’ergonomie, vous devez penser à votre confort personnel et à votre posture. Une chaise ergonomique n’offre des bienfaits sur l’ensemble du corps, mais aussi sur la qualité de productivité.

Investir dans du matériel adéquat pourrait vous permettre d’éviter certaines maladies causées par une très mauvaise position.