4 questions à demander avant d'embaucher un couvreur industriel

Si vous êtes à la recherche d’un couvreur en toit plat pour réparer votre toiture ou simplement la changer, vous devez trouver quelqu’un de confiance et de compétent.

Pour vous aider à trouver l’expert idéal pour répondre à vos besoins. Voici quelques questions que vous devrez vous poser avant de vous engager.

Dois-je faire une demande de soumission ?

Pour vérifier l’état de votre toit, vous allez devoir faire appel à un expert en toiture pour qu’il puisse en faire l’inspection. Généralement, lorsque vous faites une demande de soumission, cela inclut une vérification de votre toiture pour que l’expert puisse déterminer la nature des dégâts et vous informer des coûts qu’ils vont engendrer.

Il se peut que ce soit de simples réparations comme un remplacement total de votre toiture. Sachez que pour vous faire une idée concrète de l’équipe dont vous avez besoin, il est fortement recommandé de faire un minimum de 3 soumissions. Cela vous permettra de comparer les prix et les services proposés.

A-t-il des références ?

Peu importe la compagnie vers laquelle vous vous tournez, toutes celles qui sont bien établies sur le marché vous fourniront des références ainsi que des témoignages de clients pour vous convaincre du bon service qu’elles offrent. Une toiture est essentielle pour protéger votre bâtiment alors assurez-vous que vous choisissez un entrepreneur hautement recommandé.

Servez-vous des réseaux sociaux et des moteurs de recherches pour trouver d’autres avis si vous en ressentez le besoin.

Est-ce que mon couvreur est accrédité ?

Toutes les entreprises de professionnels de la toiture doivent être accréditées pour prouver que tous leurs employés sont parfaitement formés, informés et prêts à effectuer les travaux demandés avec qualité.

Sous toute réserve, vous pouvez également vous rendre sur le site de l’Association des maîtres couvreurs du Québec. Vous y trouverez tous les entrepreneurs membres. Ces membres disposent également d’une assurance responsabilité civile suffisante en cas de problème.

Dois-je demander une garantie ?

La réponse est oui. Toutes les réparations de votre toit plat doivent être accompagnées d’une garantie claire et détaillée. Il est important de connaître les conditions générales associées à l’entreprise que vous avez choisie.

Que ce soit pour réparer ou remplacer votre toiture, vous allez être confronté à de grandes décisions qui vont vous demander de la réflexion. Pour que vos travaux s’effectuent de la meilleure façon, vous serez obligé de vous tourner vers un couvreur de confiance qui est capable de vous mettre à l’aise en plus de vous assurer un travail de qualité.

En conclusion, les questions que vous devez vous poser doivent se baser sur la réputation du couvreur et de son entreprise. Plus vous aurez des informations sur l'entreprise, plus vous serez en mesure de lui faire confiance.