Le Service de police de intermunicipal se joint au mouvement « Bell cause pour la cause »

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion est fier d’afficher le drapeau « Bell cause pour la cause » en soutien aux gens qui vivent avec des problèmes liés à la santé mentale au sein de la communauté.

En santé mentale, maintenant plus que jamais, chaque geste compte. Joignez-vous au Service de police intermunicipal, le 28 janvier, pour célébrer la Journée officielle « Bell cause pour la cause ».

La crise de la COVID-19 a bouleversé plusieurs aspects de la vie, y compris la santé mentale. Selon l’Association canadienne pour la santé mentale, 38 % des Canadiens affirment que leur santé mentale s’est détériorée en raison du contexte de la COVID-19.

De plus, les personnes qui souffraient déjà de problèmes de santé mentale avant la crise sont deux fois plus susceptibles d’affirmer que leur santé mentale s’est détériorée en raison de la crise de la COVID-19.

Pour en apprendre plus sur la cause et sur les moyens d’aider, ou pour des ressources en santé mentale, visitez le: cause.bell.ca