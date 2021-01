Saint-Eustache: Suspension des frais d'intérêts sur les versements des comptes de taxes municipales

Afin de soutenir les familles et les entrepreneurs durement touchés par la pandémie de Covid-19, la Ville de Saint-Eustache annonce la suspension des frais d’intérêts sur les factures qu’elle émet, incluant les comptes de taxes municipales et les droits de mutation immobilière, et ce, du 18 février au 5 mai 2021 inclusivement.

Ceux qui ont déjà fait parvenir des chèques postdatés pour le paiement de leurs taxes municipales peuvent en faire modifier la date d’encaissement en avisant un agent du Saint-Eustache Multiservice. À défaut, ils seront encaissés à la date inscrite sur le chèque.

Cette mesure exclut les constats d’infraction et autres transactions effectuées par la Ville de Saint-Eustache via la cour municipale commune de Deux-Montagnes.

Paiement des comptes de taxes

Les citoyens qui désirent acquitter leur compte de taxes municipales selon l’échéance prévue du premier versement, soit le 17 février 2021, peuvent le faire auprès de leur institution financière, ou par la poste en faisant parvenir un chèque libellé à l’ordre de la Ville de Saint-Eustache.

Veuillez noter que la mairie est fermée au public, minimalement jusqu’au 8 février 2021, conformément aux directives de la Santé publique.

Les prochains versements du compte de taxes seront dus les 5 mai, 4 août et 6 octobre 2021.

Pour toute question, communiquez avec le SEM au 450 974-5000, ou encore ,[email protected]