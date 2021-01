Un nouveau programme d'études sera offert dès septembre 2021 au Cégep Gérald-Godin

Trois mois après avoir obtenu le nouveau programme Techniques de pharmacie, le Cégep Gérald-Godin annonce que le programme préuniversitaire de Sciences informatiques et mathématiques sera offert à compter de l’année scolaire 2021-2022.

Le besoin de main-d’œuvre issue des études universitaires en sciences pures et sciences appliquées, voie de sortie privilégiée des finissantes et finissants de cette formation, étant en forte croissance, ce programme contribuera ainsi à former la relève dans les secteurs en pleine ébullition des sciences, du génie, de l’informatique et des mathématiques.

« Le Cégep Gérald-Godin est extrêmement fier d’accueillir dès l’automne prochain le programme Sciences informatiques et mathématiques. Celui-ci vient non seulement bonifier notre offre en matière de programmes préuniversitaires, mais également consolider notre pôle en sciences et en technologie. En effet, le programme Sciences informatiques et mathématiques s’ajoute aux programmes Sciences de la nature, Techniques de l’informatique, Électronique programmable et robotique et à notre Centre d’expertise et de recherche appliquée en sciences pharmaceutiques, en partenariat avec le Cégep John Abbott », souligne Richard Harnois, directeur des études du Cégep Gérald-Godin.

De plus, le Cégep Gérald-Godin souhaite développer des synergies entre ce programme et d’autres projets en cours de réalisation, notamment un centre de simulation d’entreprise en technologie informatique qui devrait voir le jour à la formation continue et le parcours intégré en sciences pour le moment en vue pour le programme Sciences de la nature.

« Nous sommes heureux d’accueillir la première cohorte de Sciences informatiques et mathématiques à l’automne 2021, dans des installations et des laboratoires neufs, ainsi que dans notre nouvelle aile présentement en construction. Tous ces beaux projets stimulants et enrichissants pour notre communauté collégiale concluent avec brio le 20e anniversaire du Cégep Gérald-Godin » appuie Philippe Gribeauval, directeur général de l'établissement collégial.

Les personnes intéressées par ce nouveau programme d’études préuniversitaires pourront obtenir plus d’informations lors des Rencontres virtuelles du Cégep, évènement de portes ouvertes virtuelles qui se tiendra le 1er février prochain.

Pour plus de détails: cgodin.qc.ca.