Rosemère annule son traditionnel Carnaval d’hiver 

En raison de la pandémie liée à la COVID-19 qui sévit actuellement, la Ville de Rosemère annule la tenue de son traditionnel Carnaval d’hiver. Cependant, Rosemère proposera une activité familiale extérieure alternative, une quête aux bonshommes de neige, à faire à en bulle familiale, jusqu’à la mi-mars.

« Bien que cette décision nous attriste, elle est nécessaire compte tenu des restrictions sanitaires liée à la pandémie. Nous avons une vie communautaire très active habituellement et les Rosemèrois participent toujours en grand nombre à cette activité hivernale, ce n’est que partie remise. Toutefois, afin de conserver l’esprit de notre traditionnel Carnaval d’hiver, cette chasse aux bonshommes de neige a pour but de faire sortir nos citoyens dans les parcs et de leur permettre de profiter de nos installations récréatives tout en respectant la bulle familiale », a souligné le maire Eric Westram.

La Ville de Rosemère mentionne de visiter ses plateformes de communications dès la semaine du 8 février pour le lancement de la nouvelle activité de quête aux bonshommes de neige.